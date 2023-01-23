Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi

Sao quốc tế 23/01/2023 11:16

Mới đây, trang weibo của dự án Dữ Phượng Hành đã tung video mừng năm mới, hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy vui nhộn của đoàn phim.

Dữ Phượng Hành là dự án tái hợp của Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân sau 5 năm Sở Kiều Truyện. Mặc dù đã đóng máy nhưng những khoảnh khắc hậu trường của dự án luôn được công chúng hóng chờ.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 1

Mới đây, trang weibo của dự án Dữ Phượng Hành đã tung video mừng năm mới, hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy vui nhộn của đoàn phim. Bên cạnh loạt khoảnh khắc quay cận nhan sắc mãn nhãn của Triệu Lệ Dĩnh còn có những phân cảnh tương tác ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến khán giả lụi tim.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 2Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 3Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 4Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 5Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 6Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 7Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 8Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 9Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 10Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 11Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 12

Đáng chú ý là phân đoạn chơi mạt chược đầy vui nhộn của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Nhiều khán giả cho rằng phân cảnh này rất phù hợp với không khí ngày Tết. Họ dở khóc dở cười vì cô nàng liên tục thắng cuộc. Biểu cảm bất lực vì liên tục thua cuộc của Lâm Canh Tân khiến khán giả không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của anh chàng.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 13Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 14Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 15Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 16

Dữ Phượng hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi - Ảnh 17

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân

Tạo hình đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đối lập của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong buổi ghi hình Bách Hoa Nghênh Xuân của CCTV.

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Từ khóa:   Dữ Phượng Hành Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao hoa ngữ cbiz

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