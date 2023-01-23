Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tung video hậu trường, netizen lụi tim với khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi

Dữ Phượng Hành là dự án tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm Sở Kiều Truyện. Mặc dù đã đóng máy nhưng những khoảnh khắc hậu trường của dự án luôn được công chúng hóng chờ.

Mới đây, trang weibo của dự án Dữ Phượng Hành đã tung video mừng năm mới, hé lộ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy vui nhộn của đoàn phim. Bên cạnh loạt khoảnh khắc quay cận nhan sắc mãn nhãn của Triệu Lệ Dĩnh còn có những phân cảnh tương tác ngọt ngào của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến khán giả lụi tim.

Đáng chú ý là phân đoạn chơi mạt chược đầy vui nhộn của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Nhiều khán giả cho rằng phân cảnh này rất phù hợp với không khí ngày Tết. Họ dở khóc dở cười vì cô nàng liên tục thắng cuộc. Biểu cảm bất lực vì liên tục thua cuộc của Lâm Canh Tân khiến khán giả không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của anh chàng.

Dữ Phượng hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.