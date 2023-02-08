Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng

Sao quốc tế 08/02/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội đào lại loạt ảnh cũ của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, loạt ảnh này là thời điểm hai cô nàng cùng tham gia vai diễn nhỏ trong Tân Hồng Lâu Mộng lên sóng vào năm 2010.

Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh là hai nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi bật của làng giải trí xứ Trung. Xuất phát điểm lẫn định hướng sự nghiệp khác nhau, tuy nhiên, hai mỹ nhân này luôn được đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc lẫn dự án phim.

Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội đào lại loạt ảnh cũ của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, loạt ảnh này là thời điểm hai cô nàng cùng tham gia vai diễn nhỏ trong Tân Hồng Lâu Mộng lên sóng vào năm 2010.

Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 2Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 3

Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình đầu mái tròn của nhân vật Hình Tụ Yên, dù trang điểm mờ nhạt nhưng vẫn được khán giả khen dễ thương, ngây ngô thuở mới vào nghề. Còn Dương Mịch vào vai nhân vật Tình Văn với kiểu mái rẽ ngôi và cũng trang điểm nhạt nhòa, nhưng điều đó khiến nhiều khán giả nhận xét cô nàng có phần già dặn và bị dìm nhan sắc trong tạo hình này.

Dân tình đào lại loạt ảnh Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh thời đóng chung trong Tân Hồng Lâu Mộng - Ảnh 4

Được biết, Tân Hồng Lâu Mộng lên sóng vào năm 2010 đã trở thành chủ đề hot thời điểm đó. Mặc dù, có ý kiến cho rằng dàn diễn viên chưa phù hợp, không thể so sánh được với phiên bản kinh điển trước kia. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, bộ phim này đã trở thành "đòn bẩy" cho hàng loạt các ngôi sao đình đám trong Cbiz hiện nay. Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng bật từ vai phụ lên thành sao hạng A. Nhưng vai chính Tưởng Mộng Tiệp, Lý Thấm lại chật vật kím sống và tìm chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Tân Hồng Lâu Mộng sao hoa ngữ cbiz

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