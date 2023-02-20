Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa

Sao quốc tế 20/02/2023 15:06

Cùng một kiểu tạo hình giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, netizen lập tức đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc của hai cô nàng.

Những ngày qua dự án Trọng Tử do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính đã chính thức trình làng trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh nhiều lời chê về nội dung phim nhàm chán thì tạo hình của nữ chính Dương Siêu Việt đã nhận về không ít gạch đá của khán giả.

Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa - Ảnh 1

Theo đó, khán giả cho rằng tạo hình Dương Siêu Việt khá nhạt nhòa, vừa "bão hòa" trong dòng phim cổ trang tiên hiệp. Màu trắng cũng khiến nhan sắc của Dương Siêu Việt kém nổi bật, lại có nhiều phần giống với ‘đàn chị’ Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt.

Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa - Ảnh 2Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa - Ảnh 3

Không những thế, diễn xuất của Dương Siêu Việt ở phim mới này cũng không bù đắp được gì. Đài từ của cô bị chê khó nghe, đồng thời kiểu diễn "tỏ ra dễ thương" không có tác dụng thu hút người xem. Năm xưa, Dương Siêu Việt từng bị phê bình vì kiểu mắt trợn trừng. Ở phim này, cô đã khắc phục được đôi chút nhưng vẫn không thể xem là tiến bộ.

Cũng là kiểu tóc búi hai bên trên đỉnh đầu kèm phụ kiện nhưng tạo hình Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn có phần nhỉnh hơn Dương Siêu Việt. Theo đó, trong loạt ảnh hậu trường mới đây của Triệu Lộ Tư trong hậu trường Thần Ẩn, cô nàng được khen có nhan sắc trong trẻo, đáng yêu. Kết hợp với loạt biểu cảm cực đáng yêu, Triệu Lộ Tư đã khiến bao cư dân mạng phải tan chảy.

Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa - Ảnh 4Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa - Ảnh 5Cùng một điểm giống nhau giữa Triệu Lộ Tư và tiểu Triệu Lệ Dĩnh, người được khen đáng yêu, kẻ bị chê nhạt nhòa - Ảnh 6

Hiện tại, tạo hình Dương Siêu Việt trong Trọng Tử so với tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn vẫn còn là chủ đề bán tán sôi nổi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Siêu Việt Trọng Tử Thần Ẩn sao hoa ngữ

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