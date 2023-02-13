Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Triệu Lộ Tư thả dáng cực hút mắt. Chuyện không có gì để nói nếu netizen nhắc lại sự cố Triệu Lộ Tư photoshop lộ liễu trước đó.

Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và cũng là gương mặt quen thuộc trên các dự án truyền hình gần đây. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của cô nàng có thêm chỗ đứng trong lòng công chúng và được chú ý tới nhiều hơn. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động của cô nàng luôn được khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư. Theo đó, trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải loạt ảnh thả dáng cực hút mắt. Mặc dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ ‘đứng ngồi không yên’ với ‘mặt xinh dáng chuẩn’.

Chuyện không có gì để nói nếu netizen ‘mỉa mai’ Triệu Lộ Tư rằng những hình ảnh này chắc hẳn đã phải qua chỉnh sửa ‘hàng chục bước’ mới có được nhan sắc đỉnh cao như vậy. Thậm chí, họ còn nhắc lại chuyện Triệu Lộ Tư photoshop lộ liễu trước đó.

Được biết, trước đó, Triệu Lộ Tư đã đăng tải bức ảnh selfie trước gương. Điều đáng nói là trong bức ảnh này nàng tiểu hoa chỉnh sửa quá đà đến mức khiến tấm rèm phía sau bị cong. Có người cho rằng đây là hành động cố ý của Triệu Lộ Tư nhằm thu hút nhiệt từ dân mạng. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ phải chăng nàng tiểu hoa đăng nhầm ảnh nên mới dẫn đến việc bị chê cười thế này.

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền hiện đang tiếp xúc với Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt để đóng chính cho dự án này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-khoe-anh-tha-dang-hut-mat-trieu-lo-tu-bi-netizen-nhac-lai-chuyen-photoshop-cong-rem-555310.html