'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

Sao quốc tế 11/02/2023 19:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền hiện đang tiếp xúc với Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt để đóng chính cho dự án này.

Sau thành công của bản hoạt hình, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chuẩn bị phá đảo màn ảnh nhỏ với bản phim truyền hình do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính ở phần Nguyệt Hồng. Chính vì thế thông tin về dàn diễn viên đảm nhận đóng chính ở hai phần còn lại là Trúc Nghiệp và Vương Quyền luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền hiện đang tiếp xúc với Ngô LỗiDương Siêu Việt để đóng chính cho dự án này. Thông tin trên gây xôn xao cộng đồng mạng với những luồng ý kiến khác nhau. Đa phần khán giả cho rằng về phần nhìn thì visual của Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt mãn nhãn không bàn cãi nhưng về diễn xuất của Dương Siêu Việt thì mới là điều đáng e ngại.

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều? - Ảnh 2

Được biết, Dương Siêu Việt dù không có kinh nghiệm nhưng nhờ nổi tiếng, cô được chọn thẳng vào vai chính trong các dự án như Cực Hạn 17 - Vũ Nhĩ Đồng Hành, Thả Thính Phương Minh, Em Đến Cung Mùa Hè, Tương Dạ.... Tuy nhiên, khi phim lên sóng, Dương Siêu Việt trở thành nỗi thất vọng cùng cực khi không biết diễn, đôi mắt trợn, không cảm xúc. Cô nàng liên tục hứa hẹn sẽ học hỏi và tiến bộ thông qua những tác phẩm khác nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn không thay đổi.

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều? - Ảnh 3

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch. Nội dung kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu.

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều? - Ảnh 4

Hiện tại, thông tin Ngô Lỗi và Dương Siêu Việt tham gia đóng chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên.

 

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Từ khóa:   Ngô Lỗi Dương Siêu Việt Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sao hoa ngữ cbiz

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