Giữa Cơn Bão Tuyết chuẩn bị khởi quay tại Phần Lan, Ngô Lỗi sẽ 'song kiếm hợp bích' với một mỹ nhân họ Triệu trong dự án này?

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có thông tin nam thần Ngô Lỗi sẽ nên duyên với một mỹ nhân họ Triệu. Mới đây, mạng xã hội cho biết weibo của dự án vừa cập nhật tin mới, dự án chuẩn bị chính thức khởi quay tại Phần Lan.

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có thông tin nam thần Ngô Lỗi sẽ nên duyên với Triệu Kim Mạch. Mới đây, mạng xã hội cho biết weibo của dự án vừa cập nhật tin mới, dự án sẽ chính thức khởi quay tại Phần Lan vào cuối tháng 1 tới đây, tác giả truyện gốc Mặc Bảo Phi Bảo cũng sẽ theo đoàn phim trong cả quá trình khởi quay.

Được biết, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo là chủ nhân của hàng loạt tác phẩm hot như Châu Sinh Như Cố, Nhất Sinh Nhất Thế,…Đạo diễn dự án này từng cầm trịch cho dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính. Không những thế, dự án còn hội tụ trai xinh gái đẹp với màn ‘song kiếm hợp bích’ của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Không chỉ vì sự đẹp đôi, sáng màn ảnh của cả hai, mà còn bởi ai nấy cũng đều hào hứng, mong chờ được chứng kiến cuộc hợp tác giữa Thủ khoa Bắc Ảnh (Ngô Lỗi) và Thủ khoa Hý Kịch (Triệu Kim Mạch).

Giữa Cơn Bão Tuyết là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương – người từng là cơ thủ nổi tiếng nhưng giờ chỉ là du học sinh nghèo và Ân Quả - nữ cơ thủ trẻ trung, niềm hy vọng của giới bi a Trung Quốc. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-a. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy. Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng đợi những thông tin và hình ảnh mới nhất về dự án Giữa Cơn Bão Tuyết.

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