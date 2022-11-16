Ngô Lỗi khiến dân tình một phen 'không nhận ra người quen' trước phong cách thời trang không giống ai bên bụi chuối

Sở hữu gương mặt nam thần, cuốn hút, thế nhưng, Ngô Lỗi cũng không ít lần bị dìm hàng thảm thương bởi những concept chụp hình thời trang không giống ai cũng một số trang báo.
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Ngô Lỗi là sao nam xuất thân từ sau nhí, tham gia nhiều dự án phim ảnh. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi trở nên đắt giá hơn khi là gương mặt đại diện cho các thương hiệu và các ảnh bìa tạp chí. Sở hữu gương mặt nam thần, cuốn hút, thế nhưng, anh chàng cũng không ít lần bị dìm hàng thảm thương bởi những concept chụp hình thời trang không giống ai cũng một số trang báo.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Ngô Lỗi trong những bộ quần áo có màu sắc và quần áo không giống ai. Không những thế, trang báo này còn lấy background bụi chuối khiến dân tình bật chế độ ‘chê’ và thất vọng vì nam thần bị dìm nhan sắc thảm thương.
Đây không phải lần đầu tiên Ngô Lỗi có được bộ ảnh bìa ‘hòa mình’ với thiên nhiên. Trước đó, trong một tạp chí chụp ảnh bìa cho mùa hè, Ngô Lỗi trong tạo hình bị chê khá quê mùa so với nhan sắc của anh chàng. Trước đây Ngô Lỗi cũng từng bị dìm nhan sắc thảm thương với tạo hình tóc xoăn gợn sóng ép sát vào da đầu khiến người hâm mộ dở khóc dở cười.
Hiện tại với tạo hình này các khán giả, đặc biệt là các fan hâm mộ không ngừng bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội.