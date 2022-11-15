Fan couple Ngô Lộ Khả Đào bất ngờ công kích Ngô Lỗi vì hành động này của fandom mỹ nam?

Fan couple Ngô Lộ Khả Đào đã bất ngờ đổi avatar Ngô Lỗi hôn Triệu Lộ Tư đồng loạt và công kích phía Ngô Lỗi bởi hành động này của fan mỹ nam.
- Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư?
- Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi ẵm thành tích dẫn đầu 3 tháng liên tiếp trên nền tảng phát sóng khiến fan vô cùng phấn khởi
Mùa hè năm nay, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã thực sự bùng nổ nhờ vào màn chemistry ăn ý của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Thậm chí, cặp đôi còn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng couple màn ảnh tốt nhất châu Á. Chính vì thế, lượng fan couple của cả hai ngày càng đông đảo và liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi.
Trước độ hot của Ngô Lộ Khả Đào, fan couple của cặp đôi thì vui mừng nhưng fan của Ngô Lỗi và fan của Triệu Lộ Tư lại không thấy vui vẻ. Họ cho rằng bộ phim đã kết thúc từ lâu, cả hai chỉ hợp nhau trên phim ảnh chứ ngoài đời chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Fan riêng của cả hai mong muốn họ không liên quan đến nhau để tiện cho việc quảng bá các dự án phim sau này.
Chính vì thế, mới đây, đại fan của Ngô Lỗi đã đưa thông báo các dự án sinh nhật của Ngô Lỗi phải được thông qua sự chấp thuận của fandom để đảm bảo hình ảnh chỉ dành riêng cho Ngô Lỗi mà không liên quan đến couple nào. Ngay lập tức, fan couple Ngô Lộ Khả Đào đã bất ngờ đổi avatar Ngô Lỗi hôn Triệu Lộ Tư đồng loạt và tràn vào bài đăng phản đối.
Hành động quá khích của fan couple Ngô Lộ Khả Đào khiến khán giả vô cùng bức xúc. Họ cho rằng việc làm của những người này gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cũng như những dự án mới của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Không những thế, cũng khiến cho các nhà sản xuất phim cũng sẽ cân nhắc trước khi lựa chọn cả hai tái hợp lần nữa trong dự án khác.