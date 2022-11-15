Fan couple Ngô Lộ Khả Đào bất ngờ công kích Ngô Lỗi vì hành động này của fandom mỹ nam?

Mùa hè năm nay, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã thực sự bùng nổ nhờ vào màn chemistry ăn ý của Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Thậm chí, cặp đôi còn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng couple màn ảnh tốt nhất châu Á. Chính vì thế, lượng fan couple của cả hai ngày càng đông đảo và liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng couple màn ảnh tốt nhất châu Á - Ảnh: Internet

Trước độ hot của Ngô Lộ Khả Đào, fan couple của cặp đôi thì vui mừng nhưng fan của Ngô Lỗi và fan của Triệu Lộ Tư lại không thấy vui vẻ. Họ cho rằng bộ phim đã kết thúc từ lâu, cả hai chỉ hợp nhau trên phim ảnh chứ ngoài đời chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Fan riêng của cả hai mong muốn họ không liên quan đến nhau để tiện cho việc quảng bá các dự án phim sau này.