Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023

Sao quốc tế 03/01/2023 14:25

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Ngô Lỗi trên tạp chí ELLEMEN số khai niên 1/2023 khiến fan được một phen mãn nhãn.

Trong năm 2022, Ngô Lỗi đã có một năm đạt nhiều thành công. Sau thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn thu hút sự quan tâm của công chúng cũng giúp Ngô Lỗi hút một lượng fan đông đảo, đồng thời khẳng định được địa vị vững chắc của nam thần trong làng phim cổ trang thần tượng. Từ sau thành công đó, bên cảnh phim ảnh, anh chàng còn là gương mặt được mời gọi trên các sự kiện quảng cáo và tạp chí.

Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Ngô Lỗi trên tạp chí ELLEMEN số khai niên 1/2023. Trong loạt ảnh, nhiều fan hâm mộ và khán giả có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi với phong cách thời trang điển trai, lịch lãm.

Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 2Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 3Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 4Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 5Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 6Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 7Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 8Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 9Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 10

Được biết, trong năm 2023, Ngô Lỗi có dự án Tình Yêu Mà Thôi đóng chính cùng Châu Vũ Đồng dự kiến lên sóng vào dịp Tết Nguyên Đán. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh mối tình chị - em của vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời.

Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023 - Ảnh 11

Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin cũng như những dự án mới của nam thần Ngô Lỗi.

Loạt ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi trong lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển khiến fan hút hét

Loạt ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi trong lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển khiến fan hút hét

Mới đây, phòng làm việc của nam thần Ngô Lỗi đã đăng tải loạt hình ảnh của anh chàng trước khi sự kiện diễn ra khiến fan hú hét.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Lỗi Tinh Hán Xán Lạn Tình Yêu Mà Thôi sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Loạt ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi trong lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển khiến fan hút hét

Loạt ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi trong lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển khiến fan hút hét

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư bất ngờ 'tái hợp' với Ngô Lỗi trong một cảnh quay của Thần Ẩn, chuyện gì đang xảy ra?

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư bất ngờ 'tái hợp' với Ngô Lỗi trong một cảnh quay của Thần Ẩn, chuyện gì đang xảy ra?

Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ cùng dàn mỹ nam tranh nhau trong BXH nam diễn viên chính phim Hoa Ngữ được fan Việt yêu thích nhất

Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ cùng dàn mỹ nam tranh nhau trong BXH nam diễn viên chính phim Hoa Ngữ được fan Việt yêu thích nhất

Ngô Lỗi khiến dân tình một phen 'không nhận ra người quen' trước phong cách thời trang không giống ai bên bụi chuối

Ngô Lỗi khiến dân tình một phen 'không nhận ra người quen' trước phong cách thời trang không giống ai bên bụi chuối

Fan couple Ngô Lộ Khả Đào bất ngờ công kích Ngô Lỗi vì hành động này của fandom mỹ nam?

Fan couple Ngô Lộ Khả Đào bất ngờ công kích Ngô Lỗi vì hành động này của fandom mỹ nam?

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai?

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng