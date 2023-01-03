Ngô Lỗi mở màn đầu năm với loạt ảnh điển trai, lịch lãm trên tạp chí ELLEMEN số tân niên tháng 1/2023

Trong năm 2022, Ngô Lỗi đã có một năm đạt nhiều thành công. Sau thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn thu hút sự quan tâm của công chúng cũng giúp Ngô Lỗi hút một lượng fan đông đảo, đồng thời khẳng định được địa vị vững chắc của nam thần trong làng phim cổ trang thần tượng. Từ sau thành công đó, bên cảnh phim ảnh , anh chàng còn là gương mặt được mời gọi trên các sự kiện quảng cáo và tạp chí.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Ngô Lỗi trên tạp chí ELLEMEN số khai niên 1/2023. Trong loạt ảnh, nhiều fan hâm mộ và khán giả có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi với phong cách thời trang điển trai, lịch lãm.

Được biết, trong năm 2023, Ngô Lỗi có dự án Tình Yêu Mà Thôi đóng chính cùng Châu Vũ Đồng dự kiến lên sóng vào dịp Tết Nguyên Đán. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh mối tình chị - em của vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời.

Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin cũng như những dự án mới của nam thần Ngô Lỗi.