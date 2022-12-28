Loạt ảnh mãn nhãn của Ngô Lỗi trong lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển khiến fan hút hét

Mới đây, phòng làm việc của nam thần Ngô Lỗi đã đăng tải loạt hình ảnh của anh chàng trước khi sự kiện diễn ra khiến fan hú hét.

Quốc Kịch Thịnh Điển là một sự kiện trao giải thường niên giành cho phim truyền hình Hoa ngữ và bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Lễ trao giải do đài An Huy tổ chức nhằm vinh danh những phim truyền hình trong nước qua sự đánh giá của giới chuyên môn cũng như khán giả. Đây được xem là sự kiện được mong chờ nhất tháng cuối năm. Năm nay, sự kiện Quốc Kịch Thịnh Điển nhanh chóng trở thành điểm cầu nóng được khán giả quan tâm và săn đón. Theo đó dàn sao của sự kiện năm nay được công bố bao gồm những cái tên: Quan Hiểu Đồng, Ngô Lỗi, Thái Văn Tịnh, Tần Lam, Tăng Lê, Tôn Thiên....

Chính vì thế, mới đây, phòng làm việc của nam thần Ngô Lỗi đã đăng tải loạt hình ảnh của anh chàng trước khi sự kiện diễn ra. Theo đó, nam thần diện một cây vest đen vô cùng lịch lãm, điển trai. Điểm xuyến là bộ vòng tay mạ vàng đầy cá tính. Đáng chú ý là bộ ảnh được chỉnh theo tone màu vàng Hồng Kông, trông anh chàng không khác gì một tiểu thiếu gia của xứ Cảng thập niên xưa.

Trong năm vừa qua, Ngô Lỗi đã tạo nên sự bứt phá với dự án Tinh Hán Xán Lạn đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Nhờ màn diễn xuất ăn ý và chemistry bùng nổ của cả hai mà đã khiến bộ phim giành nhiều giải thưởng vượt xa mong đợi. Không những thế, tên tuổi của Ngô Lỗi và bạn diễn Triệu Lộ Tư cũng được nâng tầm trong lòng công chúng. Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin mới nhất của Ngô Lỗi cũng như những dự án phim mới sắp lên sóng của anh chàng trong thời gian tới.

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