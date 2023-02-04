Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận trái ngọt nhờ 'đứa con chung' với Ngô Lỗi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận trái ngọt đáng mong đợi nhờ vào 'đứa con chung' với Ngô Lỗi khiến fan hâm mộ vui mừng.

Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên có hoạt động sôi nổi nhất trong năm 2022. Đặc biệt, sau thành công của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã giúp cô nàng trở thành tiểu hoa dẫn đầu của lứa 95 cũng như mang về nhiều giải thưởng nổi bật nhờ vào bộ phim này.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư đã chính thức trở thành Nữ diễn viên xuất sắc nhất được khán giả bình chọn trên cả WeTV Thái Lan và WeTV Malaysia nhờ vào vai diễn Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn. Bên cạnh đó, hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Tiêu Chiến.

Với vai diễn Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư dần lấy lại cảm tình của khán giả sau hàng loạt những lời chê bai diễn xuất đơ cứng, một màu. Khi xem phim, khán giả có thể thấy bóng dáng của Trình Thiếu Thương thông qua Triệu Lộ Tư.

Nữ diễn viên đã thể hiện rõ nét một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch, bướng bỉnh. Diễn xuất của nữ diễn viên dần biết cách điều chỉnh cảm xúc và thể hiện tính cách của nhân vật một cách sinh động. Ngoài ra, tương tác ăn ý bùng nổ giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã chiếm trọn cảm tình của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-bat-ngo-nhan-trai-ngot-nho-dua-con-chung-voi-ngo-loi-552306.html