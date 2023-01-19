Fan phấn khích hay tin Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã chính thức được cấp phép lên sóng

Sao quốc tế 19/01/2023 11:18

Mới đây, dự án Tình Yêu Thôi Mà do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp phép lên sóng.

Mới đây, dự án Tình Yêu Thôi Mà do Ngô LỗiChâu Vũ Đồng đóng chính đã chính thức thông qua xét duyệt và được cấp phép lên sóng, số tập đã đổi từ 40 xuống 38. Theo đó bộ phim dự kiến sẽ lên sóng gặp mặt khán giả trong tháng 2 tới đây.

Fan phấn khích hay tin Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã chính thức được cấp phép lên sóng - Ảnh 1

Được biết, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong một dự án phim ảnh. Cả 2 đều thuộc lớp diễn viên trẻ đi lên bằng thực lực, từng chinh phục khán giả khi hóa thân vào nhiều vai diễn đa sắc thái một cách tài tình. Hơn hết, trong quá trình hợp tác, cặp đôi đã có màn tương tác khá ngọt ngào, ăn ý qua những ảnh leak hậu trường, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc chemistry bùng nổ trên phim.

Fan phấn khích hay tin Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã chính thức được cấp phép lên sóng - Ảnh 2

Tinh Yêu Thôi Mà là bộ phim thuộc thể loại tinh cảm đô thị lãng mạn, có kịch bản được chấp bút bởi Trương Anh Cơ - biên kịch đứng sau thành công của Ba Mươi Chưa Phải Là Hết.

Fan phấn khích hay tin Tình Yêu Thôi Mà của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã chính thức được cấp phép lên sóng - Ảnh 3

Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.

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Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Vương Hạc Đệ sẽ nên duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án chuyển thể Hướng Tổ Sư Dâng Lên Cá Ướp Muối.

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