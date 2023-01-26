Không còn là đồn đoán, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã bay đến Phần Lan để quay bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có thông tin nam thần Ngô Lỗi sẽ nên duyên với Triệu Kim Mạch . Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đang trên đường đến Phần Lan để chuẩn bị khởi quay dự án này.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích và trông đợi dự án ngày. Bộ phim hội tụ trai xinh gái đẹp với màn 'song kiếm hợp bích' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Không chỉ vì sự đẹp đôi, sáng màn ảnh của cả hai, mà còn bởi ai nấy cũng đều hào hứng, mong chờ được chứng kiến cuộc hợp tác giữa Thủ khoa Bắc Ảnh (Ngô Lỗi) và Thủ khoa Hý Kịch (Triệu Kim Mạch). Không những thế, bối cảnh quay được thực hiện tại nước ngoài, phần nào cho thấy trong tương lai, không thiếu phim Hoa Ngữ ra nước ngoài lấy ngoại cảnh.

Giữa Cơn Bão Tuyết là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương – người từng là cơ thủ nổi tiếng nhưng giờ chỉ là du học sinh nghèo và Ân Quả - nữ cơ thủ trẻ trung, niềm hy vọng của giới bi-da Trung Quốc.

Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ấn Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.