Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này?

Sao quốc tế 18/02/2023 15:01

Sau màn đồn đoán với Lâm Nhất, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một nam thần khác sẽ nên duyên với Triệu Lộ Tư trong Anh Cũng Có Ngày Này.

Triệu Lộ Tư là gương mặt nổi bật của làng giải trí xứ Trung. Miệt mài ở phim trường với nhiều dự án ấn tượng có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chính vì thế những dự án có thông tin Triệu Lộ Tư tham gia đóng chính luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Anh Cũng Có Ngày Này đang tiếp xúc với cặp đôi chính. Theo đó, nam nữ chính dự kiến sẽ do Triệu Lộ Tư và Trần Tinh Húc đóng chính. Được biết, bộ phim dự kiến có 37 tập và sẽ được khởi quay vào cuối tháng 3 năm nay.

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này? - Ảnh 2

Trước đó, có thông tin Triệu Lộ Tư sẽ nên duyên với Lâm Nhất trong dự án này. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên nhưng dù hợp tác với Trần Tinh Húc hay Lâm Nhất cũng khiến netizen ‘ưng bụng’ vì visual mãn nhãn của hai nam thần đều phù hợp với nam chính của dự án này.

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này? - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư cũng từng hợp tác với Lâm Nhất trong dự án Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) được chiếu đài vào cuối năm 2022. Nội dung phim sẽ được chia thành 3 thế hệ: Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo vào vai thế hệ thứ nhất (bối cảnh năm 1950); Thái Văn Tịnh và Lưu Hoan vào vai thế hệ thứ 2 (bối cảnh những năm 1980); Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất vào vai thế hệ thứ 3 (bối cảnh thời hiện đại). Còn với Trần Tinh Húc thì cô nàng chưa hợp tác lần nào, nếu tin đồn trên là sự thật, hứa hẹn cũng sẽ mang đến màn kết hợp hoàn hảo.

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này? - Ảnh 4

Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này? - Ảnh 5

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Nội dung kể về chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao và Tiền Hằng đều làm trong ngành luật, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.

 

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Mới đây, vào dịp lễ Valentine, đoàn phim Thần Ẩn đã phát phúc lợi cho các fan hâm mộ khi tung poster của 2 cặp nhân vật chính.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Tinh Húc Anh Cũng Có Ngày Này Lâm Nhất sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tung poster của các cặp đôi vào dịp Valentine, một nhân vật được netizen đồng loạt chúc mừng vì lý do này?

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

Vừa khoe ảnh thả dáng hút mắt, Triệu Lộ Tư bị netizen nhắc lại chuyện photoshop cong rèm

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

'Tình cũ' Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với Dương Siêu Việt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền, netizen chỉ e ngại một điều?

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này?

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này?

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

Loạt ảnh 'ngược tâm' của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn, đoàn phim gây mất điểm vì một điều?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

Rộ tin Triệu Lộ Tư sắp sửa nên duyên với 'tình tin đồn' Angelababy trong dự án chuyển thể của Diệp Phỉ Nhiên

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng