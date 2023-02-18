Không phải Lâm Nhất, đây mới là nam thần sẽ sánh duyên với Triệu Lộ Tư trong dự án Anh Cũng Có Ngày Này?

Triệu Lộ Tư là gương mặt nổi bật của làng giải trí xứ Trung. Miệt mài ở phim trường với nhiều dự án ấn tượng có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chính vì thế những dự án có thông tin Triệu Lộ Tư tham gia đóng chính luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Anh Cũng Có Ngày Này đang tiếp xúc với cặp đôi chính. Theo đó, nam nữ chính dự kiến sẽ do Triệu Lộ Tư và Trần Tinh Húc đóng chính. Được biết, bộ phim dự kiến có 37 tập và sẽ được khởi quay vào cuối tháng 3 năm nay.

Trước đó, có thông tin Triệu Lộ Tư sẽ nên duyên với Lâm Nhất trong dự án này. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên nhưng dù hợp tác với Trần Tinh Húc hay Lâm Nhất cũng khiến netizen ‘ưng bụng’ vì visual mãn nhãn của hai nam thần đều phù hợp với nam chính của dự án này.

Triệu Lộ Tư cũng từng hợp tác với Lâm Nhất trong dự án Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) được chiếu đài vào cuối năm 2022. Nội dung phim sẽ được chia thành 3 thế hệ: Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo vào vai thế hệ thứ nhất (bối cảnh năm 1950); Thái Văn Tịnh và Lưu Hoan vào vai thế hệ thứ 2 (bối cảnh những năm 1980); Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất vào vai thế hệ thứ 3 (bối cảnh thời hiện đại). Còn với Trần Tinh Húc thì cô nàng chưa hợp tác lần nào, nếu tin đồn trên là sự thật, hứa hẹn cũng sẽ mang đến màn kết hợp hoàn hảo.

Anh Cũng Có Ngày Này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên. Nội dung kể về chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Thành Dao và Tiền Hằng đều làm trong ngành luật, đan xen chuyện tình cảm giữa họ là những vụ án hôn nhân có thể giúp khán giả có thể hiểu thêm kiến thức về luật pháp.