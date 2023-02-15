Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều?

Sao quốc tế 15/02/2023 14:09

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ trở lại loạt ảnh chưa từng được công bố của Triệu Lệ Dĩnh trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Trước khi trở thành “nữ hoàng rating” đình đám như ngày nay, ít ai biết, Triệu Lệ Dĩnh từng làm khách mời trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 2014 do ‘biên kịch vàng’ Vu Chính “cầm trịch”.

Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ trở lại loạt ảnh chưa từng được công bố của Triệu Lệ Dĩnh trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Theo đó, dù chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của nàng Mục Niệm Từ (mẹ của Dương Quá) trong tiểu thuyết Kim Dung. Thậm chí còn được đánh giá ăn đứt cả nữ chính Trần Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ.

Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 2Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 3Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 4Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 5Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 6Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 7Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 8Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 9

Được biết, Thần Điêu Đại Hiệp 2014 là dự án se duyên cho cặp đôi chính Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy (Dương Quá – Tiểu Long Nữ). Tuy nhiên, thời điểm lên sóng, nhan sắc của Trần Nghiên Hy bị dân tình "ném đá" vì không đủ xinh đẹp và khí chất để vào vai mỹ nhân được coi là xinh đẹp nhất trong truyện Kim Dung. Thậm chí, còn bị các nữ phụ khác trong phim lấn lướt nhan sắc.

Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 10Tạo hình trong Thần Điêu Đại Hiệp 2014 của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hot trở lại với loạt ảnh chưa từng công bố, dân tình tiếc nuối một điều? - Ảnh 11

Không những thế, nhiều khán giả còn đẩy thuyền cặp đôi phụ Trần Hiểu – Triệu Lệ Dĩnh khi vào vai hai nhân vật Dương Khang và Mục Niệm Từ (cha mẹ của Dương Quá) còn hơn là cặp đôi chính Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy (Dương Quá – Tiểu Long Nữ). Họ cho rằng giá như Vu Chính chọn Triệu Lệ Dĩnh đóng Tiểu Long Nữ, bộ phim cũng như nhân vật này đã không bị "ném đá" nhiều đến vậy. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Tân Thần Điêu Đại Hiệp Trần Hiểu Trần Nghiên Hy sao hoa ngữ

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