Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc 'chiều lòng' fan bằng một tin vui mới?

Sao quốc tế 23/02/2023 15:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã tiết lộ một tin vui lớn khiến các fan phấn khích.

Những ngày qua, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân HiBạch Lộc đóng chính đã được cấp giấy phép lên sóng. Chính vì thế, không ít các khán giả hóng đợi lịch trình làng chính thức của bộ phim trên màn ảnh nhỏ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ lên sóng vào tháng 3 tới. Dù chưa có sự xác nhận của đoàn phim nhưng vẫn khiến các khán giả háo hức và phấn khởi trước thông tin này.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc 'chiều lòng' fan bằng một tin vui mới? - Ảnh 1

Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án đánh dấu lần thứ 2 tái hợp của cặp đôi La Vân Hi – Bạch Lộc sau thành công của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. Cặp đôi đã từng hợp tác với nhau vô cùng ăn ý trong dự án này. Trong bộ phim trước phản ứng hoá học của hai người vô cùng tốt. Cũng vì vậy fan rất mong chờ sự hợp tác trở lại của cả hai trong lần này.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc 'chiều lòng' fan bằng một tin vui mới? - Ảnh 2

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc 'chiều lòng' fan bằng một tin vui mới? - Ảnh 3

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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