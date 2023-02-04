Rộ tin Bạch Lộc nên duyên Thành Nghị trong dự án cổ trang Công Ngọc, fan hết mực 'đẩy thuyền' vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Bạch Lộc sẽ nên duyên với Thành Nghị trong dự án cổ trang Công Ngọc . Ngay khi nhận được thông tin này các khán giả vô cùng phấn khích. Nhiều fan hâm mộ đã từng đẩy thuyền cặp đôi từ thời tham gia Happy Camp 2020 và có nhiều tương tác ăn ý nên họ rất mong chờ màn kết hợp này.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng tin đồn này khó có thể xảy ra vì Thành Nghị vừa gia nhập đoàn phim Anh Hùng Chí, Bạch Lộc đang quay Dĩ Ái Vi Doanh và có nhiều kế hoạch mới sau khi phim đóng máy nên họ có khả năng không nhận lời mời dự án này.

Công Ngọc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngưng Lũng. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Đằng Ngọc Ý là Thành Vương Thế Tử Lận Thừa Hựu. Công Ngọc đặt trong bối cảnh nhà Đường. Nữ chính Đằng Ngọc Ý mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, phụ thân ở nơi biên quan xa xôi, từ nhỏ đã sống với gia đình dì. Câu chuyện bắt đầu khi biểu tỷ bị tai nạn, Đằng Ngọc Ý đi tìm nhưng vô tình bị rơi xuống nước và nằm mơ thấy vô số chuyện kiếp trước, biểu tỷ, dì, phụ thân và cả chính mình đều có kết cục thê thảm.

Đằng Ngọc Ý rơi xuống nước không chết mà còn nhặt được một thanh kiếm phỉ thuỷ, nhưng lúc đầu cô không coi trọng thanh kiếm này. Sau khi trùng sinh, cô quyết định thay đổi kết cục của cả nhà và tìm ra chân tướng của kiếp trước.

Hiện tại, thông tin dự án Công Ngọc do Bạch Lộc và Thành Nghị đóng chính chỉ là đồn đoán và đang đợi sự xác nhận chính thức của các diễn viên.