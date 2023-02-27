Bạch Lộc bị chỉ trích cố tình tạo nhiệt vì Bắc Thượng thay thông tin nam chính liên tục như thay áo?

Những ngày qua, dự án chính kịch Bắc Thượng chuyển thể sách của nhà văn Mao Thuẫn vốn là dự án trọng điểm của CCTV nên nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Có nhiều thông thông tin xác nhận nữ chính dự án là Bạch Lộc , còn nam chính vẫn còn là một ẩn số.

Theo đó có nhiều nguồn tin xác nhận ban đầu nam chính là Đàn Thứ Kiện, ngay cả douban của dự án Bắc Thượng đã cập nhật thông tin về nam chính là anh chàng. Tuy nhiên, hiện tại, Đàn Thứ Kiện vào đoàn phim mới Vương Cân Cân - Người Mà Tôi Đánh Mất Hai Lần.

Tiếp theo, lại có nguồn tin nam chính không phải Đàn Kiện Thứ mà lại là Dương Dương. Thậm chí phía đại fan của Dương Dương còn xóa bài phủ nhận anh chàng không tham gia phim và đăng lại bài ‘mọi thông tin Dương Dương tham gia phim Bắc Thượng đều nghe từ phía mỹ nam. Tuy nhiên, mới đây, thông tin nam chính lại tiếp tục thay đổi thành Âu Hào.

Vì có quá nhiều thông tin liên quan đến nam chính của bộ phim trọng điểm này nên nhiều khán giả cho rằng đây là chiêu trò tạo nhiệt cho phim. Hiện tại, đoàn đội Bạch Lộc đang bị chỉ trích đang cố tình tạo nhiệt bản thân. Họ nhắc chuyện Bạch Lộc là gà cưng của ‘vị biên kịch’ Vu Chính, một trong những ông hoàng drama của showbiz Trung nên càng có căn cớ để nói đoàn đội nữ chính cố tình tạo nhiệt.

Hiện tại, sự việc Bạch Lộc bị chỉ trích cố tình tạo nhiệt vì thông tin nam chính của dự Bắc Thượng thay đổi chóng mặt vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng.