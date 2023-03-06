'Tình tin đồn' của Bạch Lộc 'đá bay' Trần Phi Vũ, sánh đôi cùng Vương Sở Nhiên trong Khó Dỗ Dành

Dù đang chờ lịch lên sóng nhưng dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn giữ nhiệt quan tâm của khán giả. Được biết, trong dự án này, Triệu Lộ Tư thủ vai Tang Trĩ và có anh trai là Tang Diên do Mã Bá Khiên thủ vai. Tuy nhiên, phần đông khán giả đều không hài lòng về Mã Bá Khiên vì không phù hợp với mô tả về nhân vật Tang Diên trong nguyên tác.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ đã xác định nam nữ chính là Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên . Theo đó, Trương Lăng Hách là hot boy đầu bảng được lựa chọn vào vai nam chính Tang Diên của dự án này. Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ trước thông tin này. Theo đó, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên nhận được khá nhiều ý kiến tích cực của netizen về phần ngoại hình khá phù hợp với Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm.

Trước đó, nam chính có khả năng được chọn vào vai Tang Diên của Khó Dỗ Dành là Trần Phi Vũ. Tuy nhiên, vừa qua, Trần Phi Vũ bất ngờ vướng vào lùm xùm giường chiếu, yêu đương với fan nữ khiến hình tượng của anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Chính vì thế, có khả năng đoàn phim đã cân nhắc lựa chọn một gương mặt khác để tránh drama của Trần Phi Vũ ảnh hưởng đến bộ phim sau này.

Khó Dỗ Dành kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.