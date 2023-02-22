Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi'

Sao quốc tế 22/02/2023 11:06

Khi được nhiều người gọi với những mỹ danh như "tiểu Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới", Vương Sở Nhiên đã có những chia sẻ đáp lại những bài so sánh này.

Những ngày qua, nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đang gây sốt cộng đồng mạng nhờ vai nữ chính trong bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi. Bên cạnh nhan sắc và diễn xuất đáng khen ngợi, Vương Sở Nhiên còn được nhận xét có visual và khí chất  giống ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi.

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi' - Ảnh 1

Trong một buổi phỏng vấn trước đây, khi được nhiều người gọi Vương Sở Nhiên với những mỹ danh như "tiểu Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Đáp lại những bài viết so sánh với đàn chị, Vương Sở Nhiên từng chia sẻ: "Lưu Diệc Phi luôn rất xinh đẹp, từ nhỏ tôi đã thích chị ấy rồi, hơn nữa mỗi người đều có những đặc điểm không giống nhau. Lưu Diệc Phi là độc nhất vô nhị, tôi cũng là độc nhất vô nhị".

"Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ nhờ vẻ đẹp bên ngoài sẽ có được sự nghiệp thành công. Tôi trân trọng mọi đánh giá của khán giả cũng như các tiền bối, để thay đổi bản thân tốt hơn. Tôi yêu diễn xuất", nữ diễn viên bày tỏ.

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi' - Ảnh 2

Câu trả lời của Vương Sở Nhiên được khen là vừa thông minh vừa tinh tế. Cô nàng đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Lưu Diệc Phi, đồng thời cũng bày tỏ sự yêu thích của mình với đàn chị. Bên cạnh việc đề cao tiền bối, cô nàng cũng không quên khẳng định bản thân mình là “độc nhất vô nhị” không phải bản sao của ai cả.

Vương Sở Nhiên cho rằng bản thân 'độc nhất vô nhị' khi được gọi là 'tiểu Lưu Diệc Phi' - Ảnh 3

Vương Sở Nhiên mới gia nữ diễn viên là người tình trong mộng của hàng triệu khán giả nam Trung Quốc. Cô còn được mệnh danh là "em họ quốc dân" và so sánh đẹp không kém Lưu Diệc Phi. Sắp tới, khán giả tiếp tục gặp cô qua hai bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đóng cặp với Dương Dương và Ngọc Cốt Dao đóng chung với Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn.

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Vương Sở Nhiên được so sánh với Lưu Diệc Phi bởi sở hữu khí chất "thần tiên tỷ tỷ" tương tự người đàn chị. Mới đây, mạng xã hội lan truyền gây sốt với những hình ảnh ngày bé của cô nàng.

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