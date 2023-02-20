Ảnh chất lượng thấp nhưng "visual" chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình

Sao quốc tế 20/02/2023 10:09

Gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung đã chia sẻ hình ảnh Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng cùng đọ sắc trong 1 khung hình cách đây 13 năm khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì nhan sắc hội tụ.

Gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung đã chia sẻ hình ảnh Lưu Diệc PhiPhạm Băng Băng cùng đọ sắc trong 1 khung hình khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì nhan sắc hội tụ. Được biết, khoảnh khắc cả hai chung khung hình đã 13 năm trôi qua nhưng nhan sắc của cả hai vẫn vô cùng thời thượng. Cư dân mạng còn cảm thán “Ảnh chất lượng thấp nhưng "visual" chất lượng cao”.

Ảnh chất lượng thấp nhưng 'visual' chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình - Ảnh 1

Đáng nói, trong khung hình này, Phạm Băng Băng đã bị vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" của đàn em Lưu Diệc Phi áp đảo. Nhan sắc hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ của Phạm Băng Băng lại hiếm hoi bị lép vế trước nhan sắc và thần thái của đàn em.

Ảnh chất lượng thấp nhưng 'visual' chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình - Ảnh 2Ảnh chất lượng thấp nhưng 'visual' chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình - Ảnh 3

Bên cạnh vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung, mà vóc dáng mảnh mai, thon gọn của diễn viên "Hoa Mộc Lan" trở nên nổi bật hơn hẳn so với 2 đồng nghiệp. Trong khi đó, Phạm Băng Băng lại bị cho rằng có tạo hình không phù hợp, khiến cho người đẹp bị "dừ" đi trông thấy.

Được biết, thời điểm chung khung hình, Lưu Diệc Phi mới ngoài 22 tuổi còn Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng ở độ tuổi U30, mỗi người mang 1 vẻ đẹp và khí chất khác nhau. Nếu Lưu Diệc Phi trong trẻo đáng yêu thì Phạm Băng Băng lại kiêu sa sắc sảo đúng nét người phụ nữ chuẩn bị bước vào tuổi 30.

Đây cũng là giai đoạn vô cùng "hưng thịnh" của hai nghệ sĩ. Thời điểm này, Phạm Băng Băng đang là nữ hoàng showbiz Hoa ngữ, cực kỳ đắt sô trong và ngoài nước. Lưu Diệc Phi cũng không hề kém cạnh khi là "thần tiên tỷ tỷ" của showbiz.

Ảnh chất lượng thấp nhưng 'visual' chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình - Ảnh 4

Trước khi bị phong sát vì lùm xùm trốn thuế, Phạm Băng Băng là một trong những minh tinh quyền lực bậc nhất Cbiz, địa vị và tiếng nói đều không phải dạng vừa. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, từ "nữ hoàng giải trí" được người người trọng dùng, sùng bái đã rơi vào thế bế tắc, mất tất cả, hoàn toàn bị "bít cửa" tại Đại lục. Hiện tại, Phạm Băng Băng chủ yếu hoạt động nghệ thuật, đóng phim ở nước ngoài và cụ thể là Hàn Quốc. Được biết, bộ phim đồng tính nữ Lục Dạ của cô còn được đề cử tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 73.

Ảnh chất lượng thấp nhưng 'visual' chất lượng cao của Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng khi chung khung hình - Ảnh 5

Về phía Lưu Diệc Phi, địa vị của cô vẫn vững vàng như xưa. Tuy không đóng nhiều phim, nhưng tác phẩm nào của cô sau khi lên sóng cũng được khán giả đánh giá cao, nhiệt lượng ổn áp. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, hai bộ phim nàng tiểu hoa tham gia là Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió đều đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng phim, điểm đánh giá trên Douban khiến netizen phải cảm thán.

Lý do Lưu Diệc Phi ra phim mới không được đánh giá cao nhưng địa vị vẫn cao hơn các mỹ nhân cùng lứa một bậc?

Lý do Lưu Diệc Phi ra phim mới không được đánh giá cao nhưng địa vị vẫn cao hơn các mỹ nhân cùng lứa một bậc?

Dù không có tác phẩm nào được đánh giá cao, thế nhưng địa vị giới của Lưu Diệc Phi vẫn cực kỳ ổn định. Trong giới tiểu Hoa, Lưu Diệc Phi được coi là người đứng đầu trong dàn tiểu hoa lứa 85 dù không có quá nhiều phim.

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