Những ngày qua, dự án Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chính thức lên sóng. Bộ phim nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả bởi chemistry ngọt ngào của cặp đôi. Tuy nhiên, mức rating của bộ phim trên đài Hồ Nam chỉ ở mức 0.4. Thậm chí, trên các BXH, bộ phim còn bị nhiều dự án khác vượt mặt.

Trước đó vào năm 2022, Lưu Diệc Phi đã gây sốt khi tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Mộng Hoa Lục . Cả nhan sắc và diễn xuất của thần tiên tỷ tỷ trong dự án này đều nhận được vô số lời khen ngợi. Tuy phim mới bị đánh giá không cao, thế nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên cực kỳ được săn đón.

Không những thế, có thông tin Lưu Diệc Phi sắp trở thành người đại diện của một thương hiệu xa xỉ. Nếu thông tin này là sự thật thì vị thế của Lưu Diệc Phi trong lần hợp tác này còn ngang hang với Thư Kỳ.

Có thể nói, địa vị hiện tại của Lưu Diệc Phi trong giới giải trí bắt nguồn từ sự hậu thuẫn rất lớn khi mới bước chân vào nghề. Thời điểm ấy, “thần tiên tỷ tỷ” có đến 4 bộ phim quốc dân, sức ảnh hưởng còn lưu lại mãi đến ngày hôm nay là Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và Thần Điêu Đại Hiệp.

Không như nhiều diễn viên mới nổi sau này chỉ biết dùng thế thân hay kỹ thuật quay để che đậy những thiếu sót về diễn xuất, Lưu Diệc Phi không nề hà những cảnh quay khó. Để làm được điều này, Lưu Diệc Phi từng mất rất nhiều thời gian để luyện tập, thái độ với công việc rất đáng trân trọng.

Chính vì thế, sau này, dù không có tác phẩm nào được đánh giá cao, thế nhưng địa vị giới của cô nàng vẫn cực kỳ ổn định. Trong giới tiểu Hoa, Lưu Diệc Phi được coi là người đứng đầu trong lứa sinh sau năm 85 dù không có quá nhiều phim.