'Tiểu Lưu Diệc Phi' được ngợi khen nhan sắc thần thái không kém 'bản gốc' trong Nghe Nói Em Thích Tôi

Mới đây, dự án Nghe Nói Em Thích Tôi do Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đóng chính đã chính thức lên sóng. Theo đó, nhan sắc của nữ chính Vương Sở Nhiên thu hút sự chú ý của khán giả bởi nhan sắc đẹp bất chấp mọi tạo hình. Khi là sinh viên, cô nàng để tóc xoăn, đeo kính tròn trông cực trẻ trung, đáng yêu. Khi đã trưởng thành, đi làm thì lại khiến khán giả mê mẩn vì vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút.

Được biết, Vương Sở Nhiên đang ở độ tuổi 24 và được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi ". Cô nàng sở hữu khí chất ‘thần tiên tỷ tỷ’ tương tự đàn chị Lưu Diệc Phi. Điều này được thể hiện thông qua những vai diễn cô từng đảm nhận, đặc biệt là trong các bộ phim cổ trang.

Về phần Lưu Diệc Phi, như đã biết thì cô được gọi bằng biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" nhờ 2 vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Ngoài ra, tạo hình của mỹ nhân họ Lưu trong các dự án điện ảnh Vua Kungfu, Thiện Nữ U Hồn hay Hồng Môn Yến cũng được đánh giá rất cao. Đây đều là những bộ phim cổ trang Lưu Diệc Phi từng tham gia cho đến trước năm 24 tuổi.

Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng Vương Sở Nhiên ăn đứt nhan sắc Lưu Diệc Phi bởi sự trẻ trung, diễn xuất tốt. Một số khác cho rằng Lưu Diệc Phi không hề kém cạnh đàn em khi có nhan sắc mặn mà, trưởng thành hơn.