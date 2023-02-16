Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé

Sao quốc tế 16/02/2023 19:08

Vương Sở Nhiên được so sánh với Lưu Diệc Phi bởi sở hữu khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' tương tự người đàn chị. Mới đây, mạng xã hội lan truyền gây sốt với những hình ảnh ngày bé của cô nàng.

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là "em họ quốc dân" và ‘tiểu Lưu Diệc Phi’ hay "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới”. Cô nàng được so sánh với Lưu Diệc Phi bởi nhiều người cho rằng nữ diễn viên sở hữu khí chất "thần tiên tỷ tỷ" tương tự người đàn chị. Không những thế, Vương Sở Nhiên cũng được xếp vào nhóm tiểu hoa đán 95 nổi bật nhất cùng với Trương Tịnh Nghi, Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư, Châu Dã, Chương Nhược Nam...

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh quá khứ gây sốt cộng đồng mạng của Vương Sở Nhiên. Với mái tóc đen dài cùng đôi mắt to tròn, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ vì cô nàng vốn đã xinh đẹp và sớm hình thành khí chất ‘thần tiên tỷ tỷ’ ngay từ bé. Có thể thấy, trong loạt ảnh thuở nhỏ, cô nàng đã sớm nổi bật, thích làm điệu và tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 2Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 3Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 4Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 5Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 6Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 7Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 8Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 9Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 10

Vương Sở Nhiên sinh 1999 tại Thượng Hải, thuở nhỏ, cô sống tại Sơn Đông, quê mẹ. Nữ diễn viên cao 1,72 m, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Từ khi còn niên thiếu, Vương Sở Nhiên đã yêu thích nghệ thuật. Cô học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác.

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 11

Có năng khiếu nghệ thuật nổi bật từ nhỏ và ngoại hình đẹp, Vương Sở Nhiên được các nhà sản xuất chú ý. Năm 2017, khi đang học cấp ba, cô được mời tham gia bộ phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 12

Đối với việc khán giả đánh giá cao ngoại hình, Vương Sở Nhiên từng chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ nhờ vẻ đẹp bên ngoài sẽ có được sự nghiệp thành công. Tôi trân trọng mọi đánh giá của khán giả cũng như các tiền bối, để thay đổi bản thân tốt hơn. Tôi yêu diễn xuất".

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 13

Gần đây, Vương Sở Nhiên có cơ hội chinh phục khán giả với vai nữ chính Lưu Tranh trong Nghe Nói Em Thích Tô, đóng chính cùng Bành Quán Anh. Được biết, đây vốn là vai diễn được “đo ni đóng giày”, cũng là vai diễn đầy thách thức với Vương Sở Nhiên.

Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 14Vương Sở Nhiên gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh quá khứ, hóa ra khí chất 'thần tiên tỷ tỷ' đã có sẵn ngay từ bé - Ảnh 15

Theo đó, cô nàng cùng lúc phải thể hiện hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược của nhân vật: Một Lưu Tranh yêu hết mình trong quá khứ và một nữ bác sĩ có nhiều va vấp, phải học cách yêu lại từ đầu.

Cảnh cầu hôn của Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi có gì mà được khen 'ăn đứt' Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Cảnh cầu hôn của Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi có gì mà được khen 'ăn đứt' Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Trên mạng xã hội đăng tải một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi chính Dương Dương - Vương Sở Nhiên đã có cảnh cầu hôn được khen ăn đứt Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu .

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