Bạch Lộc được fan ví như công chúa tóc xù Merida trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới của Bạch Lộc . Theo đó, cô nàng xuất hiện trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh. Với lối trang điểm trẻ trung, phá cách bằng những chấm tàn nhang của cô nàng đã khiến không ít khán giả thích thú, Nhiều người cò ví cô tựa như công chúa tóc xù Merida của hoạt hình Disney.

Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa lứa 90 được săn đón hiện nay. Vốn xuất thân là hot girl mạng rồi lọt vào "mắt xanh" của vị biên kịch Vu Chính, cô nàng được tích cực lăng xê và dần trở thành nữ diễn viên trẻ sáng giá của màn ảnh xứ Trung.

Từng không được đánh giá cao vì xuất thân là hot girl mạng và không được đào tạo diễn xuất bài bản song cô nhanh chóng phá vỡ định kiến của công chúng qua từng vai diễn. Cô dễ dàng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau từ ngây thơ, trong sáng đến mạnh mẽ, cá tính thậm chí không ngại đóng vai giả trai, chấp nhận làm xấu mình để phục vụ diễn xuất. Chính điều này giúp Bạch Lộc được người xem nhớ đến là ngôi sao không ngừng làm mới mình trên phim, không bị lặp lại hình tượng.

Hiện tại, Bạch Lộc đang tham gia dự án Dĩ Ái Vi Doanh, đồng thời, dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh của cô nàng vừa cán mốc 2 triệu lượt hẹn xem trước. Điều này đã chứng minh sức hút không nhỏ của cô nàng với công chúng ở thời điểm hiện nay.