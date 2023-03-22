'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của nữ phụ Trần Đô Linh trong hậu trường phim Vân Chi Vũ. Theo đó, cô nàng diện trang phục màu xanh da trời với kiểu tóc đơn giản. Nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc thanh nhã, dịu dàng của cô nàng. Không những thế, nhan sắc của cô nàng được đặt trong khung cảnh tuyết rơi hệt như tranh vẽ.

Dù vẫn còn đang khởi quay trên phim trường nhưng dự án cổ trang Vân Chi Vũ do Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Bên cạnh cặp đôi chính thì những hình ảnh liên quan đến diễn viên phụ cũng thu hút sự chú ý.

Trần Đô Linh vốn có vẻ đẹp cổ điển, đôi mắt u sầu được đánh giá hợp vai mỹ nhân trong phim cổ trang. Cô đã từng được nhận xét "Trần Đô Linh là tổng hòa của nhiều mỹ nhân cổ trang. Cô có nét trong trẻo lạnh lùng của Dương Cung Như, vẻ thanh lịch và khí chất tiên nữ hạ phàm như Lưu Diệc Phi. Đồng thời, cô còn đôi mắt buồn, tạo cảm giác nhu nhược như đàn chị Trương Quân Ninh".

Chính vì vẻ đẹp này của Trần Đô Linh mà không ít lần cô nàng được nhận xét là có khả năng làm lu mờ nhan sắc nữ chính. Được biết, trước đó, nữ chính Ngu Thư Hân của Vân Chi Vũ cũng từng gây sốt với tạo hình tân nương. Với bộ trang phục này kết hợp cùng thần thái cao sang, việc Ngu Thư Hân bị lu mờ so với nữ phụ là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như hai người họ chung khung hình.

Trong video đóng máy của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng, dù chỉ là vai diễn khách mời, Trần Đô Linh nổi bật với nét đẹp độc đáo, cổ điển, lấn át cả nữ chính Dương Mịch. Không những thể, khán giả còn khen ngợi cô có tạo hình giống với nguyên tác, thể hiện được nét dịu dàng, đáng yêu của nhân vật.

Thủ vai nữ phụ Diệp Băng Thường trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhan sắc Trần Đô Linh leo hẳn Top 1 Hot Search, vượt mặt cả nữ chính Bạch Lộc. Nhiều ý kiến bày tỏ tạo hình của Trần Đô Linh trong Trường Nguyệt Tẫn Minh quá xinh đẹp, tiên khí. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, cổ điển, tạo hình Diệp Băng Thường trông mong manh diễm lệ, xinh đẹp thuần khiết.

Đến Nhất Niệm Quan Sơn, nhan sắc của Trần Đô Linh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Vẻ đẹp vừa trong trẻo lại vừa cao quý của cô nàng được khen là có phần lấn át nữ chính Lưu Thi Thi.