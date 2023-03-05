Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đêm hội Weibo diễn ra vào 25/3 tới đây dự đoán sẽ là là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân để chọn ra ai sẽ đảm nhận danh hiệu Nữ hoàng (Queen) của Đêm hội Weibo năm nay.

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của thế hệ tiểu hoa 95. Thành công với hai bộ phim thống trị mùa hè năm 2022, hai nàng tiểu hoa thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh và ‘đối đầu’ nhau trong mọi sự kiện.

Nhiều khán giả cho rằng cuộc đối đầu này của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đúng nghĩa một chín một mười vì cả hai có số phiếu bầu khá cao. Năm 2022, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư là 2 sao nữ thế hệ mới cực kỳ nổi bật. Nếu Ngu Thư Hân có Thương Lan Quyết thì Triệu Lộ Tư cũng có Tinh Hán Xán Lạn cực kỳ thành công.

Ngay từ khi mới chập chững tiến vào showbiz, Triệu Lộ Tư đã lựa chọn phong cách trong trẻo, ngọt ngào, dịu dàng và mang đậm hơi thở thanh xuân vườn trường. Về phần Ngu Thư Hân, cô cũng lựa chọn phong cách trẻ trung, có phần tinh nghịch, điệu đà.

Cho đến vài năm gần đây, khi cả hai diễn viên đều đang dần có chỗ đứng trong giới, thì nhiều tranh cãi đã bắt đầu nổ ra.

Ngay từ tháng 6/2022, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều được gọi tên trong bảng xếp hạng “Tiểu Hoa đán thế hệ mới” tiềm năng nhất của Cbiz. Tuy vậy, fan hai nhà luôn tranh cãi về vị trí đứng đầu, ai cũng muốn thần tượng của mình phải xếp top 1. Phòng làm việc của hai cô nàng cũng “không ai chịu ai” khi thường xuyên lựa chọn những bộ trang phục cùng tone màu để idol tham gia sự kiện trong cùng 1 thời điểm.

Trong khi đó ở bảng nam, Tiêu Chiến áp đảo mọi đối thủ của mình. Năm 2022, các nam diễn viên nổi bật được công chúng chú ý nhiều như Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi hay Trần Phi Vũ cũng không có cửa so với Tiêu Chiến. Chính vì vậy, dân tình chắc nịch rằng năm nay chàng mỹ nam Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sẽ nắm trọn danh hiệu King của Đêm hội Weibo.