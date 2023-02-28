Giữa bão thị phi, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh mới khoe xương quai xanh nhưng lại lộ 'điểm yếu' chí mạng khiến netizen bật chế độ 'chê'?

Sao quốc tế 28/02/2023 19:00

Những ngày qua, Triệu Lộ Tư gây xôn xao cộng đồng mạng vì drama cô nàng mắng chửi nam chính Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Giữa cơn bão thị phi, cô nàng đã cập nhật hình ảnh tươi mới của bản thân.

Những ngày qua, Triệu Lộ Tư gây xôn xao cộng đồng mạng vì drama cô nàng mắng chửi nam chính Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Giữa cơn bão thị phi, cô nàng đã cập nhật hình ảnh tươi mới của bản thân.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh được cập nhật từ trang cá nhân của Triệu Lộ Tư. Theo đó, cô nàng xuất hiện với vẻ rạng rỡ cùng chiếc đầm xinh như công chúa. Nhiều cư dân mạng cho rằng trông thân hình Triệu Lộ Tư có vẻ gầy đi quá nhiều, xương quai xanh hiện lên. Tuy nhiên ngoài trừ gương mặt vẫn tròn.

Giữa bão thị phi, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh mới khoe xương quai xanh nhưng lại lộ 'điểm yếu' chí mạng khiến netizen bật chế độ 'chê'? - Ảnh 1Giữa bão thị phi, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh mới khoe xương quai xanh nhưng lại lộ 'điểm yếu' chí mạng khiến netizen bật chế độ 'chê'? - Ảnh 2

Chính vì điều đó, nhiều khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư lại giở chiêu cũ photoshop thân hình nhưng quên chỉnh gương mặt. Tuy nhiên một số khác lên tiếng bênh vực cô nàng , họ cho rằng do Triệu Lộ Tư vốn có gương mặt tròn, dù giảm cân cách mấy thì khó thu gọn mặt và cũng có nhiều người có cơ địa tương tự như cô nàng ‘ốm người nhưng mặt tròn’.

Giữa bão thị phi, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh mới khoe xương quai xanh nhưng lại lộ 'điểm yếu' chí mạng khiến netizen bật chế độ 'chê'? - Ảnh 3

Trở lại với drama những ngày qua, theo đó, mạng xã hội lan truyền video Triệu Lộ Tư mắng chửi Ngô Lỗi trên phim trường Tinh Hán Xán Lạn. Trong video, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang ngồi trên lưng ngựa. Nam diễn viên phóng ngựa khá nhanh khiến Triệu Lộ Tư giật mình. Trong lúc hoảng loạn, cô quát mắng bạn diễn "Cậu bị điên à", "Cút ra"...

Giữa bão thị phi, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh mới khoe xương quai xanh nhưng lại lộ 'điểm yếu' chí mạng khiến netizen bật chế độ 'chê'? - Ảnh 4

Hành vi này của nàng tiểu hoa bị đánh giá là thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh "em gái nhà bên dễ thương thân thiện". Một số người hâm mộ cho rằng lúc đó Triệu Lộ Tư đang hoảng sợ nên không kiểm soát được cảm xúc và lỡ lời. Tuy nhiên, những người ủng hộ Ngô Lỗi lại bình luận rằng một nghệ sĩ không nên sử dụng từ ngữ khiếm nhã trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

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