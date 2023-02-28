Những ngày qua, mạng xã hội Hồng Kông lẫn thế giới không khỏi rùng mình trước vụ sát hại dã man với những tình tiết ngỡ chỉ có trên phim của người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Mới đây, một số cư dân mạng đã bất ngờ phát hiện những điểm trùng hợp bất ngờ giữa vụ án của Thái Thiên Phượng và nữ diễn viên Thái Lan - Tangmo Nida . Cả 2 nạn nhân này đều trong 2 vụ án gây rúng động dư luận Châu Á và quốc tế.

Vào đêm 24/2/2022, dư luận Châu Á xôn xao trước thông tin nữ diễn viên xứ Chùa Vàng Tangmo Pattaratida (Tangmo Nida) rơi xuống nước khi đi du thuyền trên sông Chao Phraya cùng 5 người bạn khác. Đến trưa hôm nay 26/2, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, thi thể của nữ minh tinh xấu số đã được tìm thấy và trục vớt.

Tròn 1 năm sau, vào đúng ngày 24/2/2023, dư luận khắp châu Á lại bàng hoàng với tin tức nữ người mẫu nổi tiếng Hong Kong Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại với thi thể không còn nguyên vẹn, các bộ phận cơ thể đem đi giấu ở nhiều nơi.

Nhan sắc có nhiều nét tương đồng

Có thể thấy, mặc dù Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida đều hoạt động ở 2 lĩnh vực nghệ thuật khác nhau nhưng họ đều là những cô gái xinh đẹp, được công chúng biết đến. Nếu như Thái Thiên Phượng là người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang người mẫu thì Tangmo Nida gặt hái thành công trong ngành phim ảnh.

Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi đặt hình ảnh Thái Thiên Phượng và Tangmo Nida cạnh nhau vì có quá nhiều nét tương đồng. Gương mặt của họ đều toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm, sống mũi cao, mắt to tròn sáng.

Thái Thiên Phượng được biết đến là người mẫu nổi tiếng của xứ Cảng Thơm. Cô hoạt động sôi nổi ở làng thời trang, thường xuất hiện ở các sự kiện của giới thượng lưu. Cô nhiều lần làm khách mời ở Tuần thời trang Paris, làm mẫu cho các tạp chí.

Những ngày qua, cô bị giết hại theo cách tàn nhẫn bởi gia đình chồng cũ, bao gồm cả bố chồng cũ và anh trai chồng cũ. Theo đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của nữ người mẫu trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an kết luận nạn nhân bị hung thủ phân xác thành nhiều mảnh, giấu vào tủ lạnh. Lực lượng cảnh sát đã phát hiện một hộp sọ và một số xương sườn được cho là của nạn nhân trong một nồi súp lớn.

Cảnh sát cho biết họ đang buộc tội cha và anh trai của chồng cũ của Thái Thiên Phượng tội giết người, trong khi mẹ của anh ta phải đối mặt với tội danh làm trái quy trình công lý.

Tangmo Nida cả sau khi đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim Chiếc Lá Cuốn Bay, nổi tiếng đình đám tại Thái Lan. Cô vào vai cô của Nira (Baifern) nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tuyến nhân vật đặc biệt, diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp hoàn mỹ.

Vụ án của nữ diễn viên phim Chiếc Lá Cuốn Bay Tangmo Nida dù không man rợ nhưng lại chứa nhiều uẩn khúc mà đến nay, dù vụ án đã khép lại, người ta vẫn phải đặt nghi vấn. Được biết, nữ diễn viên tham gia tiệc tùng với bạn bè trên du thuyền ở sông Chao Phraya. Rạng sáng hôm sau, truyền thông bất ngờ đưa tin nữ diễn viên bị rơi xuống sông và tử vong. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của Tangmo cuối cùng đã được tìm thấy.

Đáng chú ý, có nhiều chi tiết được phát hiện ra khiến đây không đơn thuần là một sự cố mà có thể là án mạng hoặc có người cố tình che dấu sự thật. Qua nhiều tháng điều tra, kết luận về cái chết của nữ diễn viên không làm hài lòng công chúng. 5 người bạn của Tangmo Nida - những người có mặt trên thuyền với cô trong chuyến đi chơi - bị cơ quan công tố kết tội như tội sơ suất làm chết người, gian dối trong quá trình lấy lời khai...

Từng qua một lần đò, cập bến mới được yêu thương

Nếu sự nghiệp của Tangmo Nida và Thái Thiên Phượng đều khá thuận lợi thì đường tình lại không mấy êm đềm. Cả hai đều có điểm chung là từng trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Phải đến khi gặp được người mới, họ mới thực sự được yêu thương hết mực.

Vào năm 2016, Thái Thiên Phượng tái hôn với người chồng thứ hai là Chris - con trai nhà sáng lập chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Dù đã tái hôn, nhưng Thái Thiên Phượng vẫn chu cấp kinh tế cho gia đình chồng cũ trong khi anh ta thất nghiệp. Nữ người mẫu còn thuê anh trai chồng cũ làm tài xế riêng cho mình. Cô mua hẳn một căn hộ trị giá hơn 200 tỷ đồng để gia đình chồng cũ sinh sống. Gần đây, do Thái Thiên Phượng muốn bán lại căn hộ này nên đôi bên đã nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến vụ án mạng xảy ra.

Gia đình Chris lên tiếng sau khi người mẫu bị sát hại. Chris cho biết vợ là người tốt bụng, thường giúp đỡ người khác, luôn động viên, yêu thương anh. Chris nói: "Tôi hạnh phúc và cảm kích vì cô ấy xuất hiện trong đời mình. Cô ấy mang đến bốn em bé ngoan ngoãn. Tôi có phúc khi trở thành người thân của Abby". Chris cho biết anh sẽ thay vợ chăm sóc hai con riêng của Thái Thiên Phượng và chồng cũ.

Bạn trai mới của Tangmo được biết đến là một chủ cửa hàng online. Bird đã yêu thầm Tangmo Nida 7 năm, không dám thổ lộ vì tự ti bản thân chỉ là người tầm thường, còn Tangmo lại là diễn viên nổi tiếng.

Anh chàng vẫn luôn âm thầm chăm sóc, giúp cô vượt qua được căn bệnh trầm cảm, mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Mãi cho đến 2 năm trước, Bird mới dám lấy hết can đảm tỏ tình và được cố diễn viên đồng ý làm bạn gái của anh. Cả hai cứ thế yêu nhau thầm lặng, nhưng rồi lại chẳng thể có một kế cục đẹp.

Sau khi nữ diễn viên ra đi, Bird thường xuyên đăng ảnh tưởng nhớ bạn gái. Trên trang cá nhân của mình, anh có nhiều chia sẻ khiến khán giả cảm thấy đau lòng. Mỗi ngày, Bird sẽ đăng một khoảnh khắc của Tangmo, bày tỏ sự nhớ thương và trân trọng nữ diễn viên.