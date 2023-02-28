Trong những ngày vừa qua, dư luận đã vô cùng hoang mang trước vụ việc nữ người mẫu Hong Kong Thái Thiên Phượng bị bắt cóc, sát hại và phân xác. Theo đó, 4 người trong gia đình chồng cũ của nạn nhân cũng là nghi phạm chính của vụ án này.

Đại diện cơ quan điều tra cho biết, họ sẽ mở rộng quy mô tìm kiếm thi thể của Thái Thiên Phượng trong ngày 28/2 sang bãi rác ở Wojing, Taguling, Hong Kong - địa điểm thứ 4 trong cuộc tìm kiếm. Dự kiến, công việc tìm kiếm tại nơi này sẽ phải kéo dài vài ngày, nhưng nếu thời gian càng kéo dài, khả năng tìm thấy đầy đủ các mảnh cơ thể của nạn nhân càng khó hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã tìm thấy nhiều phần cơ thể của Thái Thiên Phượng bao gồm hai chân, hộp sọ, phần lớn xương, tóc và lượng lớn mô người được nấu chín. Tuy nhiên phần thân trên và hai tay của nạn nhân vẫn chưa có manh mối, các nghi phạm cũng từ chối tiết lộ nơi vứt xác của cô.

Theo HK01, bác sĩ pháp y nổi tiếng Cao Đại Thành đã có những lý giải về động cơ của các nghi phạm trong vụ án sát hại Thái Thiên Phượng. Ông cho rằng, việc hung thủ phân xác và phi tang bằng cách nấu chín các phần thi thể nạn nhân nhằm gây khó khăn trong quá trình xét nghiệm ADN, tăng độ khó nhận dạng và lấy dấu vân tay. Ông nói: "Tôi nghĩ kẻ sát nhân chỉ muốn che giấu DNA. Chẳng có lý do nào khác".

Khi phần hộp sọ của Thái Thiên Phượng được tìm thấy, lực lượng chức năng đã phát hiện một lỗ có kích thước 6,5 x 5,5cm ở phần sau gáy. Chuyên gia pháp y nhận định đây chính là vết thương khiến cho nữ người mẫu tử vong.

Cho đến hiện tại, đã có 5 nghi phạm trong vụ án bị bắt giữ bao gồm 4 người trong gia đình chồng cũ Thái Thiên Phượng và người tình của cha chồng cũ cô. Ngày 27/2 vừa qua, 4 nghi phạm là 4 thành viên trong gia đình chồng cũ đã được được áp giải đến phiên tòa đầu tiên, tại đây họ bị tòa án đơn xin tại ngoại vì các hành vi man rợ của mình. Họ tiếp tục bị tạm giam để điều tra cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 8/5.