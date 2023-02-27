Trang HK01 đưa tin, vào 9h sáng ngày 27/2 (theo giờ địa phương), 4 nghi phạm trong vụ án giết hại và phân xác Thái Thiên Phượng ( Abby Choi ) đã có mặt tại Tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long để dự phiên xét xử đầu tiên. Cả 4 người bị trùm đầu, đeo còng tay và được cảnh sát áp giải.

Tại phiên xét xử, tòa án đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của cả 4 nghi phạm với lý do tất cả đều là những tội phạm nguy hiểm, có thủ đoạn giết người man rợ, có ý định trốn chạy và không thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra. Thêm nữa, họ sẽ bị tiếp tục tạm giam đến ngày 8/5 sắp tới để phục vụ cho quá trình điều tra.

Các nghi phạm được cơ quan chức năng công khai danh tính là Quảng Cầu (65 tuổi, cảnh sát nghỉ hưu, bố chồng cũ của nạn nhân), Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ nạn nhân), (Quảng Cảng Kiệt (31 tuổi, tài xế, anh chồng cũ nạn nhân), Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp và là chồng cũ nạn nhân).

Trong khi 3 bị cáo nam bị cáo buộc tội giết người, người bị cáo nữ duy nhất thì đối mặt với cáo buộc cản trở công lý tư pháp và phá hủy thông tin trong việc điều tra của cơ quan chức năng. Vì Hong Kong không có hình phạt tử hình, mức án cao nhất mà các đối tượng này phải chịu sẽ là tù chung thân.

Trước đó, vào chiều ngày 26/2, một người phụ nữ 47 tuổi là nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng cũng đã bị bắt giữ vì chứa chấp nghi phạm Quảng Cầu. Vì vậy, người này cũng bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm và nghi có liên quan đến vụ án.

Nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng cũng đã bị bắt giữ vì chứa chấp nghi phạm vụ án - Ảnh: Internet

Được biết, gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng có quá khứ khá đen tối với nhiều tiền án. Cha ruột Quách Cảng Trí năm nay 65 tuổi là một cựu cảnh sát. Năm 2005 ông bị buộc từ chức vì bị điều tra và liên quan đến các cáo buộc hiếp dâm phụ nữ.

Bản thân Quách Cảng Trí là một người không có việc làm ổn định và ăn bám vợ cũ. Trong quá khứ, anh ta từng lừa đảo số tiền 5 triệu NDT (17 tỷ đồng) sau đó bỏ trốn, bị truy nã và bắt giữ vào năm 2015.

Anh trai Quách Cảng Trí nam nay 31 tuổi từng bị ngân hàng kiện ra tòa vì nợ xấu. Thái Thiên Phượng tốt bụng đã cho người này trở thành tài xế riêng của cô sau khi cô và chồng cũ ly hôn.

Cảnh sát cho rằng Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD (tài sản riêng của cô). Sau khi ly hôn, dù nữ người mẫu có hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ, nhưng họ luôn đòi hỏi thêm và không biết điểm dừng.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.