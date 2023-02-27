Tài tử Hong Kong gặp ác mộng liên tục sau vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 27/02/2023 10:45

Tài tử Cổ Thiên Tường cho biết anh từng sống tại căn hộ là hiện trường vụ giết người, phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng vào hai năm về trước.

Mới đây, nam nghệ sĩ người Hong Kong Cổ Thiên Tường đã không khỏi bàng hoàng khi đọc tin tức về vụ án của Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Trên trang Instagram của mình, anh cho biết từng sống tại hiện trường nơi nữ người mẫu xấu số bị giết hại.

Tài tử Hong Kong gặp ác mộng liên tục sau vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 1

"Thật khó để tưởng tượng rằng tôi đã sống ở trong căn nhà đó hai năm trước. Thật đáng sợ! Tôi hy vọng người đã khuất có thể yên nghỉ." - Cổ Thiên Tường viết. Anh cho hay, sau khi đọc về vụ án này, anh đã không thể chợp mắt được, cả đêm chỉ toàn thấy ác mộng.

Cổ Thiên Tường chia sẻ, trước đây anh đã thuê căn hộ này trong vòng một năm với tiền thuê là 1.400 USD mỗi tháng. Anh cũng cho biết, chủ sở hữu là một người tốt bụng, đáp ứng mọi yêu cầu anh đưa ra trong thời gian thuê nhà. Bên cạnh đó, nam tài tử cũng mong Thái Thiên Phượng sẽ được yên nghỉ và sớm lấy lại công bằng.

Tài tử Hong Kong gặp ác mộng liên tục sau vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2

Căn hộ đồng thời là hiện trường vụ án tại thôn Long vĩ được bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng thuê cách đây vài tuần. Trong nhà, gần như không có đồ đạc gì ngoài một chiếc bàn và ghế sô pha. Tại đây, cảnh sát phát hiện được số lượng lớn các dụng cụ được cho là dùng để chặt xác nạn nhân bao gồm máy cắt thịt, cưa máy, áo mưa dài, găng tay, khẩu trang... và hai nồi súp chứa phần hộp sọ, tóc, xương và mô người. Hai chân của nạn nhân cũng được tìm thấy bảo quản trong tủ lạnh.

Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long, ông Chung Nhã Luân cho biết nguyên nhân tử vong của Thái Thiên Phượng là do vết thương bị đánh bằng vật cứng trên đầu. Bên cạnh đó, cảnh sát không thể dựa vào lời khai để phá án vì nhiều đối tượng bị bắt không chịu hợp tác.

Tài tử Hong Kong gặp ác mộng liên tục sau vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 nghi phạm của vụ án bị bắt giữ bao gồm cha mẹ chồng, anh chồng và chồng cũ (Quách Cảng Trí) và nhân tình của cha chồng cũ Thái Thiên Phượng. Trong đó, bố chồng cũ của cô là một cảnh sát về hưu và được xem là chủ mưu của vụ án này.

Cảnh sát cho rằng Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD (tài sản riêng của cô). Sau khi ly hôn, dù nữ người mẫu có hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ, nhưng họ luôn đòi hỏi thêm và không biết điểm dừng.

Tài tử Hong Kong gặp ác mộng liên tục sau vụ án của người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 4

Trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng là "ngôi sao đang lên" của làng thời trang Hong Kong. Cô là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Thái Thiên Phượng đã kết hôn với Quách Cảng Trí vào năm 18 tuổi và có hai con, sau đó chia tay nhau. Đến năm 2016, cô tái hôn với người chồng hiện tại và sinh thêm hai bé. Hai con riêng của cô vẫn được nhà chồng cũ nuôi dưỡng từ trước đến nay bằng tiền chu cấp của cô.

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