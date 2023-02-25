Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man

Sao quốc tế 25/02/2023 20:30

Liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại dã mang, lực lượng chức năng mới đây đã tiết lộ thêm một số tình tiết mới.

Chỉ trong vài ngày vừa qua, vụ án người mẫu Hồng Kông bị sát hại đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và dư luận. Nhiều người thậm chí đã không kìm nỗi những giọt nước mắt trước thủ đoạn lẫn cách thức ra tay tàn bạo của hung thủ. 

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man - Ảnh 1
Abby Choi - Ảnh: Internet

Chiều ngày 25/2, cơ quan chức năng Hồng Kông cho biết bước đầu người cha chồng chính là người lên kế hoạch giết Abby Choi. Được biết người này đã từng làm cảnh sát và sử dụng nghiệp vụ để cướp đi mạng sóng của con dâu. Ngoài ra đội đều tra đã phát lệnh truy nã toàn đặc khu với chồng cũ nữ người mẫu, Alex Kwong vì có liên quan đến vụ việc trên.

Thông qua điều tra, cảnh sát cho biết đầu tháng 2 vừa qua bố chồng của Abby Choi đã thuê nhà trong làng Longwei nhưng bỏ trống. Ngày 21/2 khi nữ người mẫu đi ra ngoài đón con đã bị anh trai chồng là tài xế riêng sử dụng vật cứng đánh ngất và đưa đến nơi gây án.

Sau khoảng ba ngày, thi thể của Abby Choi được tìm thấy tại căn nhà bố chồng đã thuê từ trước. Xác của nữ người mẫu đã bị hung thủ phân thành nhiều mảnh và để trong tủ lạnh. Ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ các thành viên trong gia đình chồng cũ gồm bố mẹ và anh trai chồng. Cảnh sát khẳng định gia đình này đã có động cơ ám sát Abby Choi từ lâu.

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man - Ảnh 2

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man - Ảnh 3
 Tang vật được tìm thấy tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Tại hiện trường vụ việc, đội điều tra đã tìm thấy tư trang, giấy tờ cá nhân của Abby Choi. Các nghi phạm sau một hồi đấu tranh khai đã khiêng nữ người mẫu ào trong nhà. Cô đã bị sát hại bằng dao và phân xác sau khi tranh cãi trong khoảng một giờ. Trước khi gây án, gia đình chồng cũ nữ người mẫu đã chủ động mua máy cắt thịt, găng tay, phủ bạt và dụng cụ gây án khác. Sau khi sát hại Abby Choi, tất cả đã nấu chín thi thể của cô sau khi phân xác.

Cảnh sát cho biết trong quá trình lấy lời khai, nhà chồng cũ của Abby Choi liên tục cung cấp thông tin sai sự thật. Anh chồng của cố người mẫu đã nói dối Abby Choi đòi xuống xe giữa đường để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Trong khi người mẹ nói quanh co để bao biện cho hành vi sai trái của chồng và 2 con.

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man - Ảnh 4
 Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man - Ảnh 5
Trừ chồng cũ vẫn đang bị lực lượng chức năng truy nã những người còn lại có liên quan đều đã bị bắt giữ - Ảnh: Internet

"Chúng tôi đấu tranh kịch liệt với tội phạm để vạch trần tội ác. Sau hàng chục giờ điều tra, vụ án cũng được phơi bày trước ánh sáng. Đáng tiếc là nạn nhân không giữ được mạng sống. Chúng tôi cam kết trả lại công bằng cho người bị hại. Hiện, 3 nghi phạm bị tạm giam vì tình nghi giết người và cung cấp lời khai giả. Đội điều tra đang truy bắt người còn lại", Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục Hình sự Tây Cửu Long cho biết.

Theo HK01, nguyên nhân khiến nữ người mẫu bị sát hại bắt ngồn từ việc tranh chấp tiền bạc. Trước khi kết hôn với thái tử tập đoàn TamJai Yunnan Mixian, cô đã từng lập gia đình và có hai người con. Tuy nhiên sau tái hôn, dù sinh được hai con nhưng cô độc lập tài chính và không đăng ký hộ khẩu. Vì vậy nếu Abby Choi có nguy hiểm đến tình mạng, những người nuôi con của cô sẽ được sử dụng tiền thừa kế một cách gián tiếp.

Trước đó Abby Choi đã mua một căn hộ để bố chồng đứng tên, cho anh trai chồng làm tài xế và hỗ trợ tiền bạc cho người chồng cũ thất nghiệp. Năm ngoái nữ người mẫu đã có ý định bán căn hộ gia đình chồng cũ đang ở, điều này khiến cô xảy ra tranh cãi với bố chồng. Theo luật pháp Hồng Kông, vì Abby là người mua nên cô có quyền được bán căn hộ trên dù bố chồng là người đứng tên chính vì vậy đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cô bị các đối tượng nhắm đến. 

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