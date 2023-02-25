Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này

Sao quốc tế 25/02/2023 17:58

Cả Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều có thần thái đáng lo ngại trong Dĩ Ái Vi Oanh.

Bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh với sự tham gia của Vương Hạc ĐệBạch Lộc, Châu Kha Vũ,... đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Sở hữu dàn diễn viên khủng cộng thêm kịch bản được đầu tư kỹ lưỡng nên fan đang mong chờ một dự án kinh điển sẽ tạo nên trong năm mới này.

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này - Ảnh 1
Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Mới đây, hình ảnh Vương Hạc Đệ đứng chung khung hình với Châu Kha Vũ, Bạch Lộc và Ngụy Triết Minh đang trở thành đề tài nóng trên mạng. Dù được đánh giá là mỹ nam, sở hữu ngoại hình và nhan sắc cực phẩm trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng khi đứng cạnh với loạt sao phụ như Châu Kha Vũ thì vẻ đẹp của nam diễn viên bỗng trở nên bình thường đến lạ. 

Thậm chí, nhiều người còn cho biết, tất cả mọi sự chú ý của họ đều đặt vào Châu Kha Vũ, và quên mất Vương Hạc Đệ bên cạnh.

Cùng xuất hiện trong đoạn video, nhan sắc của Bạch Lộc cũng được dân tình bàn ra tán vào vô số. Đa phần đều cảm thấy trạng thái sao nữ sinh năm 1994 không tốt, mờ nhạt và có phần kém nổi bật so với các hình ảnh trên mạng. 

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này - Ảnh 2
Cặp đôi được nhận xét rất đẹp đôi trong phim - Ảnh: Internet

Ngược lại với những lời chê bai, vẫn có không ít bình luận tỏ ý bênh vực Bạch Lộc, cho rằng nữ diễn viên vẫn có nét xinh đẹp và nổi bật riêng, không hề nhạt nhòa giữa đám đông như mọi người nói. 

Dĩ Ái Vi Doanh là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý (Trêu Nhầm) của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên cá tính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và tổng tài Thời Yến (Vương Hạc Đệ). 

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Việc Bạch Lộc tiếp tục tham gia dự án cổ trang tiếp theo khiến fan phản ứng bất ngờ.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Dĩ Ái Vi Doanh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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