Rộ tin Bạch Lộc cản trở đà thăng tiến của sao nữ tài năng này, netizen lập tức chỉ trích gay gắt

Sao quốc tế 18/02/2023 19:00

Thông tin Bạch Lộc cản đà phát triển của Ngô Cẩn Ngôn khiến netizen xứ Trung tỏ ra vô cùng ức chế.

Bạch LộcNgô Cẩn Ngôn cùng được Vu Chính nâng đỡ nhưng lại có sự nghiệp khác nhau hoàn toàn. Theo nhiều nguồn tin từ phía báo uy tín xứ Trung cho biết Bạch Lộc đang có ý định muốn cản bước thăng tiến của nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn. 

Rộ tin Bạch Lộc cản trở đà thăng tiến của sao nữ tài năng này, netizen lập tức chỉ trích gay gắt - Ảnh 1
Ngô Cẩn Ngôn và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp nhận được nhiều kịch bản chất lượng. Những tưởng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng trở thành sao hạng A như Triệu Lộ Tư, Dương Tử,...Dẫu vậy thì không có sự thăng tiến nào ở đây cả mà ai nấy cũng đều bất ngờ khi cô nàng mất tích hoàn toàn trên thị trường phim ảnh Trung Quốc. 

Theo Vu Chính, vị đạo diễn này không cho Ngô Cẩn Ngôn đóng phim là bởi toàn những vai diễn na ná giống nhau, không tạo điểm khác biệt. Tuy nhiên, mỹ nhân này cũng không đóng quảng cáo hay nhận một hợp đồng nào cả. 

Rộ tin Bạch Lộc cản trở đà thăng tiến của sao nữ tài năng này, netizen lập tức chỉ trích gay gắt - Ảnh 2
Bạch Lộc đang được Vu Chính ưu ái quá mức - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngay sau đó, người hâm mộ phát hiện những tài nguyên tốt đều được Vu Chính dồn cho Bạch Lộc. Từ một hotgirl mạng, cô nàng nhanh chóng nhận được loạt phim hot, được hợp tác với nhiều bạn diễn tên tuổi. Sau đó, Bạch Lộc nhanh chóng vươn lên hàng tiểu hoa, cạnh tranh với Cúc Tịnh Y, Dương Tử,...

Người hâm mộ cảm thấy bất công cho Ngô Cẩn Ngôn. Xét một cách công bằng, từ diễn xuất cho đến nhan sắc rõ ràng mỹ nhân họ Ngô vượt trội so với Bạch Lộc, vì thế cho nên nếu cứ tiếp tục không được trao cơ hội sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Hé lộ nhan sắc thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc

Hé lộ nhan sắc thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc

Thông tin về nhan sắc của Bạch Lộc thời điểm chưa nổi tiếng khiến nhiều người tỏ ra vô cùng quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Ngô Cẩn Ngôn Vu Chính sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ nhan sắc thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc

Hé lộ nhan sắc thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc

Vu Chính tiếp tục 'báo hại' Bạch Lộc vì những phát ngôn gây sốc

Vu Chính tiếp tục 'báo hại' Bạch Lộc vì những phát ngôn gây sốc

Angelababy và Bạch Lộc cùng xuất hiện chung một tạo hình, netizen đặt lên bàn cân so sánh ngay lập tức

Angelababy và Bạch Lộc cùng xuất hiện chung một tạo hình, netizen đặt lên bàn cân so sánh ngay lập tức

Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều

Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/2/2023: Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay, công ty Gia Hành bằng mọi giá muốn giữ lại Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/2/2023: Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã chia tay, công ty Gia Hành bằng mọi giá muốn giữ lại Địch Lệ Nhiệt Ba?

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 55 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng