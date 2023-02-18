Rộ tin Bạch Lộc cản trở đà thăng tiến của sao nữ tài năng này, netizen lập tức chỉ trích gay gắt

Thông tin Bạch Lộc cản đà phát triển của Ngô Cẩn Ngôn khiến netizen xứ Trung tỏ ra vô cùng ức chế.

Bạch Lộc và Ngô Cẩn Ngôn cùng được Vu Chính nâng đỡ nhưng lại có sự nghiệp khác nhau hoàn toàn. Theo nhiều nguồn tin từ phía báo uy tín xứ Trung cho biết Bạch Lộc đang có ý định muốn cản bước thăng tiến của nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp nhận được nhiều kịch bản chất lượng. Những tưởng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng trở thành sao hạng A như Triệu Lộ Tư, Dương Tử,...Dẫu vậy thì không có sự thăng tiến nào ở đây cả mà ai nấy cũng đều bất ngờ khi cô nàng mất tích hoàn toàn trên thị trường phim ảnh Trung Quốc.

Theo Vu Chính, vị đạo diễn này không cho Ngô Cẩn Ngôn đóng phim là bởi toàn những vai diễn na ná giống nhau, không tạo điểm khác biệt. Tuy nhiên, mỹ nhân này cũng không đóng quảng cáo hay nhận một hợp đồng nào cả.

Bạch Lộc đang được Vu Chính ưu ái quá mức - Ảnh: Internet

Tuy nhiên ngay sau đó, người hâm mộ phát hiện những tài nguyên tốt đều được Vu Chính dồn cho Bạch Lộc. Từ một hotgirl mạng, cô nàng nhanh chóng nhận được loạt phim hot, được hợp tác với nhiều bạn diễn tên tuổi. Sau đó, Bạch Lộc nhanh chóng vươn lên hàng tiểu hoa, cạnh tranh với Cúc Tịnh Y, Dương Tử,...

Người hâm mộ cảm thấy bất công cho Ngô Cẩn Ngôn. Xét một cách công bằng, từ diễn xuất cho đến nhan sắc rõ ràng mỹ nhân họ Ngô vượt trội so với Bạch Lộc, vì thế cho nên nếu cứ tiếp tục không được trao cơ hội sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hé lộ nhan sắc thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc Thông tin về nhan sắc của Bạch Lộc thời điểm chưa nổi tiếng khiến nhiều người tỏ ra vô cùng quan tâm.

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