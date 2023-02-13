Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê

Sao quốc tế 13/02/2023 09:27

Trong tạo hình gần đây cho vai Trịnh Thư Ý trong phim Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc đã nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

Dĩ Ái Vi Doanh vẫn là một trong những dự án phim nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng với sự tham gia của 2 diễn viên trẻ đình đám Bạch LộcVương Hạc Đệ. Mọi hoạt động của đoàn phim ngay từ những ngày đầu ghi hình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 1

Kể từ lúc đoàn làm phim công bố dàn cast chính, cho tới khi bắt đầu thực hiện ghi hình, Bạch Lộc liên tục nhận về những ý kiến trái chiều về trạng thái, tạo hình. Đa số netizen cảm thấy nữ diễn viên không thể hiện ra được thần thái, sự cá tính của nữ chính Thư Ý như trong nguyên tác. 

Thế nhưng, trong tạo hình gần đây nhất, Bạch Lộc đã không còn bị stylist "hại" mà nâng cấp với gu thời trang tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cuốn hút. Theo đó, với mái tóc suôn dài, khi diện với những chiếc áo kiểu màu pastel càng giúp Bạch Lộc tăng thêm vẻ nữ tính, dịu dàng. 

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 2

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 3

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 4

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 5

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 6

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 7

Trước đó, nhiều khoảnh khắc hậu trường được tung ra hé lộ những phân cảnh sánh đôi ngọt ngào của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến các fan phải hét lên vì thích thú. Với chiều cao, nhan sắc tương đồng cùng sự phối hợp ăn ý, cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến những màn phản ứng hoá học hết sức bùng nổ, tạo nên một câu chuyện tình yêu “ngọt tiểu đường” cho nhân vật Trịnh Thư Ý và Thời Yến.

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 8

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh: dịu dàng nữ tính thế này, bảo sao Vương Hạc Đệ không mê - Ảnh 9

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ Trêu Nhầm) là dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Trong nguyên tác, Thời Yến (Vương Hạc Đệ) là nhân vật có tính cách trầm ổn, chỉ số thông minh cao và đặc biệt là xuất thân trâm anh thế phiệt. Có thể nói, anh chàng là mẫu nam thần ngôn tình mà rất nhiều cô gái mong ước khi có cả gia thế và chính kiến trong tình yêu, sự nghiệp. Trong khi đó, Bạch Lộc sẽ vào vai Thư Ý - một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. 

Hiện tại, Dĩ Ái Vi Doanh vẫn đang trong quá trình quay, dự kiến phim sẽ lên sóng trong năm 2023 trên Mango Tv và đài Hồ Nam. 

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn

Vương Hạc Đệ ôm ấp tình tứ Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình bấn loạn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc đầy tình tứ, ôm ấp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ tại phim trường Dĩ Ái Vi Doanh.

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