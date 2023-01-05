Dĩ Ái Vi Doanh: Bạch Lộc diện lễ phục xinh đẹp nhưng cách được Vương Hạc Đệ bồng bế thì có gì đó sai sai

Dĩ Ái Vi Doanh với sự tham gia đóng chính của hai diễn viên trẻ tài năng, nhan sắc cực phẩm hiện nay là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ , đang là một trong những bộ phim ngôn tình hiện đại nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu khai máy.

Mới đây, những hình ảnh leak mới nhất từ hậu trường đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh của cặp đôi chính đã được mọi người lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Bạch Lộc như hóa thành nàng công chúa vô cùng xinh đẹp trong trang phục dạ hội bồng bềnh. Màu đen của chiếc đầm làm tôn lên làn da trắng sứ của mỹ nhân sinh năm 1994. Trong tạo hình, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với mái tóc dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút khiến ai nhìn vào cũng khó mà rời mắt.

Nhưng điều đáng chú ý là cảnh Vương Hạc Đệ cõng Bạch Lộc trên vai. Thay vì bồng nữ chính như các phim ngôn tình lãng mãn khác, thì nam chính lại có cách vác đầy bá đạo làm khán giả cũng phải bật cười. Dù vậy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi dân tình cũng đủ để khiến dân tình hú hét vì độ ngọt ngào, chemistry cực ăn ý của cặp đôi.

Trước đó, cả Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều được nhận xét là có độ chênh lệch chiều cao đúng chuẩn các cặp đôi ngôn tình, visual cực xịn không khác gì trong tiểu thuyết bước ra. Không ít người cho rằng, Vương Hạc Đệ chẳng những đẹp trai, mà còn thường xuyên khoác lên mình những bộ suit đen sang trọng, làm nổi thần thái lạnh lùng, hơi kiêu ngạo của nhân vật, chuẩn phong thái của người đứng đầu doanh nghiệp.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Trêu Nhầm (Tên khác: Cưa nhầm bạn trai được chồng như ý) của tác giả Kiều Diêu, Dĩ Ái Vi Doanh xoay quanh chuyện tình giữa tổng giám đốc Thời Yến và phóng viên chuyên mảng kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc).

Theo nguyên tác, mối quan hệ giữa Thời Yến và Trịnh Thư Ý vừa rắc rối, vừa hài hước, một lời khó nói hết. Trước đây, Trịnh Thư Ý từng yêu một chàng trai và bị cắm sừng. Nàng 'tuesday' nhìn như tiểu thư lá ngọc cành vàng, cậu ruột của cô ta đi chiếc xe hạng sang, biển số ngũ quý cực kì 'chói mắt'.

Ban đầu, Trịnh Thư Ý đã định bỏ qua, nhưng chiếc xe hạng sang ấy lại xuất hiện trước mặt cô thêm lần nữa. Trong một phút nóng giận, Trịnh Thư Ý đi gõ cửa xe với quyết tâm trở thành… mợ ruột của 'con giáp thứ mười ba'. Chẳng ngờ đến lúc thành mợ 'hờ', 'tuesday' lại chẳng phải cháu gái Thời Yến, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô và chủ của chiếc xe hạng sang cũng đã yêu nhau mất rồi.