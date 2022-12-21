Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen'

Sao quốc tế 21/12/2022 17:32

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh bất ngờ được khán giả khen ngợi và đang được cư dân mạng chuyền tay nhau.

Dĩ Ái Vi Doanh với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trong thời gian gần đây. 

Trước đó, trong những hình ảnh được chia sẻ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh, nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng thay vì khen ngợi, tạo hình của cô trong phim lại bị chê bai thậm tệ vì nhìn đứng tuổi và thiếu thẩm mỹ.

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 1

Theo các fan nguyên tác, nữ chính Trình Thư Ý mà Bạch Lộc đảm nhận là người cực kỳ xinh đẹp. Cô là phóng viên năng động, tài giỏi nhưng cũng rất phóng khoáng. Thế nhưng với loạt tạo hình trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc khác xa với nữ chính trong truyện.

Mới đây, trong những ảnh hậu trường mới nhất, có vẻ như đoàn phim đã rút được kinh nghiệm khi tạo hình của Bạch Lộc đã được cải thiện rất nhiều. Với loạt ảnh được chia sẻ, Bạch Lộc gây chú ý với lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Trang phục đơn giản mà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp và thời thượng khi diện áo len cùng đội mũ beret.

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 2

Tạo hình này của Bạch Lộc nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi có cánh của khán giả. Trái với sự phản đối gay gắt ở những tạo hình trước, Bạch Lộc lần này lại được khán giả khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng cùng phong cách thời trang ấn tượng. 

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 3

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 4

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách tên Trêu Nhầm (Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý) của tác giả Kiều Diêu kể về chuyện tình lãng mạn giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý và tổng tài giàu có Thời Yến.

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 5

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 6

Thư Ý (Bạch Lộc) là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. Sau khi ra trường, cô đảm nhận vị trí phóng viên của tạp chí Tài chính - Kinh tế. Một mỹ nhân tài sắc như vậy mà lại yêu nhầm một tên “tra nam” chính hiệu, hắn bỏ rơi cô để đi theo một cô gái nhà giàu. Tình cờ Trịnh Thư Ý nhìn thấy cô gái này gọi chủ nhân một chiếc xe sang là cậu nên đã lên kế hoạch tán tỉnh ông cậu để trở thành mợ của bạn trai cũ. Người cậu kia là Thời Yến (Vương Hạc Đệ) có một gia thế không tầm thường. Thời Yến vừa có tài vừa có sắc thừa biết những trò mà Thư Ý bày ra để trêu đùa anh. Tới cuối cùng Trịnh Thư Ý lại phát hiện bản thân đã tán tỉnh nhầm người. 

Không còn bị chê tơi tả, tạo hình mới của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh nhận 'mưa lời khen' - Ảnh 7

Khi biết mình đã nhầm lẫn, Thư Ý vì quá xấu hổ đành trốn tránh Thời Yến. Lúc này đồng thời cô cũng nhận nhiệm vụ phải phỏng vấn tổng tài Thời. Liệu sau khi gặp lại với một vị trí khác, Thư Ý và Thời Yến có thể tiếp tục đoạn tình cảm dở dang 'trái ngang' trước đó?

Để biết xem liệu cặp đôi này có nên duyên trên màn ảnh không, các bạn hãy chờ đợi Dĩ Ái Vi Doanh lên sóng nhé!

"Dĩ Ái Vi Doanh' tung poster chúc mừng sinh nhật 'Thời Yến' - Vương Hạc Đệ

"Dĩ Ái Vi Doanh' tung poster chúc mừng sinh nhật 'Thời Yến' - Vương Hạc Đệ

Hình ảnh Vương Hạc Đệ "cực soái" trong poster chúc mừng sinh nhật của đoàn phim làm mê đắm biết bao người hâm mộ.

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"Dĩ Ái Vi Doanh' tung poster chúc mừng sinh nhật 'Thời Yến' - Vương Hạc Đệ

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