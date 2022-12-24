Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ phải dừng quay do dịch bệnh diễn biến xấu?

Sao quốc tế 24/12/2022 21:27

Ngoài Dĩ Ái Vi Doanh ra còn nhiều phim khác cũng phải tạm dừng công tác ghi hình vì lý do dịch bệnh.

Mới đây, có thông tin cho rằng dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc thủ vai chính đã phải tạm dừng việc ghi hình có thành viên trong đoàn nhiễm Covid-19. Vì gần đây các diễn viên có nhiều cảnh tương tác nên rất khó để truy vết được nguồn lây nhiễm.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ phải dừng quay do dịch bệnh diễn biến xấu? - Ảnh 1
Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ phải dừng quay do dịch bệnh diễn biến xấu - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp tái mở cửa. Vì vậy, nhiều người dễ bị nhiễm Covid-19 hơn, kể cả các ngôi sao như Huỳnh Lỗi, Cung Tuấn, Hoàng Tử Thao,..

Bên cạnh Dĩ Ái Vi Doanh, nguồn tin còn cho biết các bộ phim khác như Ánh Dương Bên Em, Nam Lai Bắc Vãng, Võ Canh Kỷ,... cũng đã phải hoãn quay vì vấn đề dịch bệnh Covid-19 diễn biến xấu.

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ phải dừng quay do dịch bệnh diễn biến xấu? - Ảnh 2

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách tên Trêu Nhầm (Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý) của tác giả Kiều Diêu kể về chuyện tình lãng mạn giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc đảm nhận) và tổng tài giàu có Thời Yến (Vương Hạc Đệ thủ vai).

Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ phải dừng quay do dịch bệnh diễn biến xấu? - Ảnh 3

Theo nguyên tác, mối quan hệ giữa Thời Yến và Trịnh Thư Ý vừa rắc rối, vừa hài hước, một lời khó nói hết. Sau khi bị bạn trai cắm sừng, Trịnh Thư Ý trông thấy bóng dáng người cậu của tiểu tam lái một chiếc Rolls-Royce sang trọng. Trong đầu cô nàng liền lóe lên ý nghĩ trở thành mợ của tra nam và tiểu tam để trả đũa. Thế là một màn trêu nhầm xảy ra dẫn đến một chuyện tình siêu lãng mạn, ngọt ngào cùng với yếu tố kinh tế tài chính lôi cuốn.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Dĩ Ái Vi Doanh sao Hoa ngữ sao châu Á

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