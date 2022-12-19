Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chưa chiếu đã hot, chính thức cán mốc 3 triệu lượt đặt trước

Sao quốc tế 19/12/2022 16:58

Số lượng đặt trước mới đây của Phù Đồ Duyên đã phần nào cho lấy sức hút của dàn diễn viên trẻ hiện tại và sự kỳ vọng của khán giả dành cho bộ phim.

Sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, tên tuổi của Vương Hạc Đệ hot lên trông thấy, trở thành một trong những tiểu sinh tiềm năng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, các tác phẩm tiếp theo của anh được khán giả rất mong chờ.

Sắp tới đây, bộ phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đảm nhận vai chính dự kiến lên sóng vào ngày 28/1 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, mới đây, bộ phim đã gây ấn tượng khi có lượt đặt trước khủng. Trên nền tảng phát sóng trực tuyến iQiyi thông báo Phù Đồ Duyên đã chính thức phá mốc 3 triệu lượt hẹn đặt xem trước. 

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chưa chiếu đã hot, chính thức cán mốc 3 triệu lượt đặt trước - Ảnh 1

Có thể nói, trên "đường đua" phim ảnh Hoa ngữ, có thể nói lượt đặt trước cũng là một trong những minh chứng cho độ hot của phim đang "xếp hàng" đợi lên sóng. Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc cực phẩm, khán giả đang trông chờ vào diễn xuất bùng nổ của họ sẽ làm nên tiếng vang cho bộ phim trong tương lai. 

Ngay từ những hình ảnh tạo hình đầu tiên của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên được leak ra, fan đã phát sốt bởi biểu cảm nét mặt đúng chất "ác nam". Khán giả đều đồng tình rằng biểu cảm của Vương Hạc Đệ khá sát với thiết lập tính cách nhân vật Tiêu Đạc trong nguyên tác. Vẻ mặt lạnh lùng mang theo sự bất cần. Ánh mắt tà ác bức người, đầy quyền lực có thể khiến cho đối phương cảm thấy lạnh lẽo, run sợ như đo ni đóng giày cho Vương Hạc Đệ.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chưa chiếu đã hot, chính thức cán mốc 3 triệu lượt đặt trước - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nguyên tác của Phù Đồ Duyên là tiểu thuyết nổi tiếng Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ vốn cũng là điểm thu hút khán giả. Nội dung kể về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) - kẻ tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng, được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ. Hai người chung sống dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình cảm. 

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ chưa chiếu đã hot, chính thức cán mốc 3 triệu lượt đặt trước - Ảnh 3

Với nhiều tình tiết từ ngọt sâu răng đến ngược thấu tâm can, Phù Đồ Duyên hứa hẹn là một dự án tiềm năng, gây sốt màn ảnh khi lên được phát sóng. 

 

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