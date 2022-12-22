Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi khi chung hàng đỉnh lưu cùng Tiêu Chiến, liệu có xứng đáng?

Sao quốc tế 22/12/2022 19:05

Bên cạnh những lời chúc mừng, việc Vương Hạc Đệ trở thành tứ đại đỉnh lưu cũng nhận về nhiều tranh cãi.

Tứ đại đỉnh lưu là danh xưng dùng để chỉ các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz dựa vào các yếu tố như chất lượng tác phẩm, giá trị thương mại, sức ảnh hưởng. Trong quá khứ, giới giải trí từng có tứ đại đỉnh lưu đình đám một thời gồm Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong. Thế nhưng hiện tại cả Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong vì những bê bối đời tư chấn động đã bị "xóa sổ" khỏi ngành giải trí.

Vừa qua, trang Sohu vừa công bố tứ đại đỉnh lưu của Cbiz năm 2022, gồm Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Theo đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai nghệ sĩ đã có nhiều năm lọt vào danh sách này, còn Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ đều là gương mặt mới.

Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi khi chung hàng đỉnh lưu cùng Tiêu Chiến, liệu có xứng đáng? - Ảnh 1

Thế nhưng, sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ đã gây ra nhiều tranh cãi vì cho rằng nam diễn viên không xứng đáng khi được xếp chung hàng cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trước những ý kiến đó, nhiều người hâm mộ đã đứng ra bênh vực thần tượng.

Trong năm 2022, Vương Hạc Đệ có bước tiến vượt bậc nhờ vào thành công vang dội của bộ phim Thương Lan Quyết. Màn bùng nổ của phim giúp cho Vương Hạc Đệ từ một nam diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. 

Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi khi chung hàng đỉnh lưu cùng Tiêu Chiến, liệu có xứng đáng? - Ảnh 2

Trong thời gian phim lên sóng, từ khóa về Vương Hạc Đệ và nhân vật Ma tôn Đông Phương Thanh Thương đã trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Đỉnh điểm, nam diễn viên từng chiếm 10/20 hotsearch bạo đỏ mạng xã hội. Theo thống kê của Tin tức Bắc Kinh, trung bình mỗi ngày trang cá nhân của Vương Hạc Đệ tăng 300.000 tài khoản theo dõi mới. Sau khi phim kết thúc, Vương Hạc Đệ đã có thêm 3,2 triệu người theo dõi trên Weibo cá nhân, đạt mốc hơn 14 triệu người.

Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi khi chung hàng đỉnh lưu cùng Tiêu Chiến, liệu có xứng đáng? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, vừa qua Vương Hạc Đệ gây ấn tượng với tiêu thụ tạp chí phá mốc 86.000 bản sau 20 phút lên kệ và sau 30 phút đạt 87.000 bản và đã hết sạch 100.000 quyển. Đây là mức độ thành công đáng kinh ngạc đối với một diễn viên trẻ mới 6 năm trong nghề. 

Nhìn vào độ "bạo lớn" của Vương Hạc Đệ có thể thấy khá giống với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong quá khứ chính nhờ một bộ phim mà thành danh, vươn lên hàng đỉnh lưu trong giải trí Hoa ngữ, được vô số kẻ săn người đón. Hơn 3 năm sau ngày Trần Tình Lệnh lên sóng, cả hai ngôi sao đều trở thành cái tên bảo chứng độ hot cho mọi sự kiện. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lọt vào danh sách đỉnh lưu.

Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi khi chung hàng đỉnh lưu cùng Tiêu Chiến, liệu có xứng đáng? - Ảnh 4

Trong khi đó, Ngô Lỗi cũng có một năm đạt nhiều thành công. Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn thu hút sự quan tâm của công chúng cũng giúp Ngô Lỗi hút một lượng fan đông đảo, đồng thời khẳng định được địa vị vững chắc của Ngô Lỗi trong làng phim cổ trang thần tượng.

Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi khi chung hàng đỉnh lưu cùng Tiêu Chiến, liệu có xứng đáng? - Ảnh 5

"Dĩ Ái Vi Doanh' tung poster chúc mừng sinh nhật 'Thời Yến' - Vương Hạc Đệ

"Dĩ Ái Vi Doanh' tung poster chúc mừng sinh nhật 'Thời Yến' - Vương Hạc Đệ

Hình ảnh Vương Hạc Đệ "cực soái" trong poster chúc mừng sinh nhật của đoàn phim làm mê đắm biết bao người hâm mộ.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Ngô Lỗi tứ đại đỉnh lưu sao hoa ngữ

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