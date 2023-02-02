Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 02/02/2023 21:46

Mới đây hàng loạt bài báo ở Trung Quốc đều đưa tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với Thành Nghị trong dự án mới.

Bạch Lộc là một trong những tiểu hoa đang rất nổi tiếng của Cbiz. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, cô nàng còn có rất nhiều bộ phim thành công giúp nâng cao tên tuổi. Cũng chính vì có được thành công trong sự nghiệp nên mỹ nhân họ Bạch ngày càng trở thành cái tên hot để các nhà làm phim chọn mặt gửi vàng trong các dự án của họ. 

Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng lan truyền thông tin cho biết dự án phim Công Ngọc đang rục rịch khởi quay. Phía nhà làm phim đang thương lượng và mời Bạch Lộc và vai nữ chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là Thành Nghị là nam chính, với việc cả 2 đều có màn thể hiện ấn tượng trong năm 2022 nên chả có lý do gì khiến fan tỏ ra không mong chờ nếu cặp đôi nên duyên trong dự án mới. 

Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2
Thành Nghị - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít dân mạng bày tỏ sự phản đối trước màn hợp tác của Bạch Lộc và Thành Nghị. Nguyên nhân là bởi sự chênh lệch ngoại hình lớn giữa hai ngôi sao này. Thành Nghị được biết đến là sao nam sở hữu gương mặt khá “non”, khi diện tạo hình cổ trang trông anh chàng lại càng trẻ trung hơn nữa. Trái ngược vơi Thành Nghị, Bạch Lộc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng một số fan cho rằng vẻ đẹp của cô nàng có phần khá già dặn nên họ e sợ khi đứng chứng mỹ nam họ Thành sẽ không tạo nên cảm xúc tốt cho người xem. 

Tuy nhiên, đến nay dự án Công Ngọc vẫn chỉ là tin tức được các blogger xứ Trung truyền tay nhau. Phía Bạch Lộc và Thành Nghị đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Từ khóa:   Dương Tử Bạch Lộc Thành Nghị sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới

Phủ nhận chuyện tình cảm với Tiêu Chiến chưa được bao lâu, Dương Tử đón nhận tin vui không kém giúp sự nghiệp có thêm bước đột phá mới

Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu

Dương Tử Quỳnh khiến fan xứ Trung tự hào vì đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu ở trời Âu

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này?

Hé lộ thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến đang hẹn hò chỉ với một hành động nhỏ này?

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh

Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư

Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái