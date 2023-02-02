Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều

Mới đây hàng loạt bài báo ở Trung Quốc đều đưa tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với Thành Nghị trong dự án mới.

Bạch Lộc là một trong những tiểu hoa đang rất nổi tiếng của Cbiz. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, cô nàng còn có rất nhiều bộ phim thành công giúp nâng cao tên tuổi. Cũng chính vì có được thành công trong sự nghiệp nên mỹ nhân họ Bạch ngày càng trở thành cái tên hot để các nhà làm phim chọn mặt gửi vàng trong các dự án của họ.

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng lan truyền thông tin cho biết dự án phim Công Ngọc đang rục rịch khởi quay. Phía nhà làm phim đang thương lượng và mời Bạch Lộc và vai nữ chính. Tuy nhiên, điều đáng chú ý chính là Thành Nghị là nam chính, với việc cả 2 đều có màn thể hiện ấn tượng trong năm 2022 nên chả có lý do gì khiến fan tỏ ra không mong chờ nếu cặp đôi nên duyên trong dự án mới.

Thành Nghị - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít dân mạng bày tỏ sự phản đối trước màn hợp tác của Bạch Lộc và Thành Nghị. Nguyên nhân là bởi sự chênh lệch ngoại hình lớn giữa hai ngôi sao này. Thành Nghị được biết đến là sao nam sở hữu gương mặt khá “non”, khi diện tạo hình cổ trang trông anh chàng lại càng trẻ trung hơn nữa. Trái ngược vơi Thành Nghị, Bạch Lộc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng một số fan cho rằng vẻ đẹp của cô nàng có phần khá già dặn nên họ e sợ khi đứng chứng mỹ nam họ Thành sẽ không tạo nên cảm xúc tốt cho người xem.

Tuy nhiên, đến nay dự án Công Ngọc vẫn chỉ là tin tức được các blogger xứ Trung truyền tay nhau. Phía Bạch Lộc và Thành Nghị đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-bach-loc-sap-sua-nen-duyen-voi-tinh-cu-duong-tu-phan-ung-cua-netizen-xay-ra-nhieu-y-kien-trai-chieu-551958.html