TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh

Sao quốc tế 21/01/2023 18:10

Dưới đây là danh sách những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022.

Mới đây bảng danh sách top 10 sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022 đã được công bố cách đây không lâu, Dương Mịch, Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác,... đều được điểm mặt gọi tên.

Tuy nhiên, trong những sao nam hàng đầu Cbiz cái tên được tìm kiếm nhiều nhất không khỏi làm nhiều người hâm mộ phải ngạc nhiên khi không phải Dương Dương hay Tiêu Chiến mà lại chính là nam thần mới nổi Vương Hạc Đệ. 

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Trong năm 2022, nhờ hiệu ứng bùng nổ của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ trở thành cái tên cực hot, thậm chí còn nhận được giải thưởng "Nam diễn viên được chú ý nhất năm" trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2022. Chưa dừng lại ở đó lượng fan của anh chàng cũng ngày một tăng mạnh khi các dự án hay sự kiện có sự góp mặt của anh đều có lượng người xem đạt con số kỷ lục. 

Thậm chí một số người còn cho rằng, nếu cứ tiếp tục phát triển như này khả năng anh chạm tay đến vị trí bất khả xâm phạm của Tiêu Chiến là có thể xảy ra. 

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh - Ảnh 2
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Ngoài ra những cái tên khác như Vương Nhất Bác, Dương Mịch và Tiêu Chiến lần lượt xếp hạng 2, 3 và 4 trong top 10. Ba đỉnh lưu Cbiz năm 2022 nhìn chung hoạt động không quá sôi nổi, đa phần đều bận rộn trên phim trường. 

Trong khi Vương Nhất Bác "quay cuồng" với dự án điện ảnh thì Dương Mịch cũng không kém cạnh, bộ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của cô hợp tác cùng nam lưu lượng Cung Tuấn đang nhận được nhiều quan tâm của netizen. Nhất là khi phim đã đóng máy, dân tình lại càng mỏi mắt mong chờ ngày tác phẩm chính thức lên sóng màn ảnh nhỏ. 

Ngu Thư Hân và Trần Phi Vũ cũng được xướng tên ở bảng tổng hợp này. Cũng giống như Vương Hạc Đệ, hai ngôi sao trẻ chính là nhờ một bộ phim mà bật lên như diều gặp gió. 

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh - Ảnh 3
Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Đặc biệt là Trần Phi Vũ, thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa mới kết thúc gần đây đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của nam diễn viên, công chúng hiện tại cũng có cái nhìn tích cực hơn về anh. 

TOP những sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022: Vương Hạc Đệ tiếp tục gây bất ngờ, Dương Tử tuột dốc không phanh - Ảnh 4
Dương Tử - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Dương Tử tuy cùng được xếp vào hàng đỉnh lưu, chung mâm với Dương Mịch, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz, nhưng lại chỉ đứng thứ 8, quả thực kết quả này không mấy ai có thể nghĩ tới. 

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Từ khóa:   Dương Tử Trần Phi Vũ Vương Hạc Đệ sao Châu Á sao Hoa ngữ

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