Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Những nữ diễn viên hàng đầu Cbiz có thể là các ngôi sao trên màn ảnh nhưng trên sân khấu ca nhạc họ cũng chỉ là các ''học sinh'' mới mà thôi.

Mới đây, tờ Sina đã đưa tin về những đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ. Trong số đó dĩ nhiên các tiết mục có sự góp mặt của các sao Hoa ngữ nổi tiếng đương nhiên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, tuy nhiên không phải ngôi sao nào cũng có khả năng ca hát tốt.

Dương Tử - Ảnh: Internet Dương Tử vốn là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì Cbiz, thế nên sự xuất hiện của cô nhận được nhiều sự quan tâm. Vốn là nữ diễn viên có thực lực nhưng hẳn khi đứng trên sân khấu cô nàng cũng chỉ là một thực tập sinh khi cô nàng nhanh chóng bị dân mạng soi ra đang hát nhép ca khúc Đại dương hồng.

Không chỉ Dương Tử, Trình Tiêu cũng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Weibo với từ khóa "Trình Tiêu hát nhép" trong tiết mục Tôi từng bắt gặp một tia sáng. Một số ca sĩ khác như Phạm Thừa Thừa (Em trai Phạm Băng Băng), Tiết Chi Khiêm, Trương Thiều Hàm,... cũng bị đánh giá biểu diễn kém, phong độ giảm sút.

Dương Mịch - Ảnh: Internet Trong khi đó, Dương Mịch cũng nhận về loạt chỉ trích nặng khi biểu diễn Sao Bạn Đẹp Như Thế và bản remix Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, song ca với Đại Trương Vỹ. Ngoại trừ nhan sắc xinh đẹp cứu vớt buổi diễn ngày hôm đó, nữ diễn viên còn được một số bộ phận netizen đặt cho biệt danh vui nhộn là ''bà hoàng phá hit'. Các Gala Giao thừa luôn là sự kiện được nhiều khán giả quan tâm tại Cbiz. Thế nhưng đây cũng là thời điểm nhiều nghệ sĩ yếu kém bị dân mạng chỉ trích sau những sân khấu trình diễn. Tuy nhiên, xét một cách công bằng đây không phải là chuyên môn của họ nên việc hát dở hay buộc phải hát nhép cũng là điều dễ hiểu.

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng Mới đây nhất, Gia Hành - đơn vị quản lý Dương Mịch lên tiếng phủ nhận thông tin nữ diễn viên và công ty vào khoảng nợ lên tới 360 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-nhac-giao-thua-tai-lang-giai-tri-hoa-ngu-duong-tu-bi-chi-trich-ra-de-hat-nhep-duong-mich-uoc-phong-danh-xung-ba-hoang-pha-hit-541995.html