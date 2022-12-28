Hành trình sự nghiệp đầy đủ vinh quang của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh

Thậm chí, theo một số netizen nhìn lại hành trình 10 năm gây dựng sự nghiếp của 2 đại mỹ nhân thuộc lứa 85 thì có thể khó ai có thể sánh ngang được những gì mà họ đã làm được.

Dù trong năm 2022 có thể nói là thời khắc cho dàn tiểu hoa thế hệ mới như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân tỏa sáng và một số người đã vội vàng nhận định họ sẽ sớm thay thế được chỗ đứng của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trong ngành phim ảnh Cbiz hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều đó cả Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân e rằng vẫn còn một chặng đường rất xa ở phía trước mới có thể sánh ngang được với 2 đàn chị.

10 năm trước, Dương Mịch đã là ngôi sao có lưu lượng (fan đông, độ đề tài và sự nổi tiếng) cao nhất dàn tiểu hoa 85, và mười năm sau, cô ấy vẫn là đỉnh cấp lưu lượng của Cbiz. Năm 2011, Dương Mịch trở nên nổi đình nổi đám nhờ vào thành công của Cung Tỏa Tâm Ngọc . Có thể nói cô nàng chính là một trong những người thiết lập ra lưu lượng để đánh giá cho sự nổi tiếng cũng như thành công của một diễn viên nào đó, sức hút của cô còn lớn đến mức 1 năm có đến hàng loạt dự án chào mời nhưng Dương Mịch chỉ chọn 3 trong tổng số đó để diễn.

Thời điểm 2012-2013, nữ minh tinh lấn sân sang màn ảnh rộng nhưng không được thành công cho lắm, tuy nhiên điều này không làm danh tiếng của Dương Mịch bị ảnh hưởng bởi chỉ sau đó không lâu cô nàng tiếp tục trở thành cái tên hot trở lại với 2 dự án thành công lớn là Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa. Những bộ phim này đã đưa Dương Mịch lên đỉnh cao sự nghiệp, củng cố địa vị cũng như sức nóng của chính mình.

Nhưng rồi sau giai đoạn này, Dương Mịch đang chững lại, thậm chí có dấu hiệu xuống dốc. Những tác phẩm gần đây như Định Luật 80/20 Của Tình Yêu hay Cảm Ơn Bác Sĩ của cô nàng đều bị chê bai không thương tiếc, phải chăng việc ôm đồm quá nhiều thứ một lúc đang khiến cho mỹ nhân này không còn giữ vững được phong độ.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cách đây 10 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh không thể nào so được với Dương Mịch về độ nổi tiếng hay lượng fan khi nữ diễn viên họ Triệu ở thời điểm ấy chỉ có thể đảm nhận những vai phụ. Phải đến khi Lục Trinh Truyền Kỳ thành công rực rỡ vào năm 2013 mới giúp cho nàng tiểu hoa bước sang trang mới của sự nghiệp, tên tuổi bắt đầu được nhiều khán giả chú ý tới.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh được công nhận là diễn viên phát triển ổn định nhất thế hệ 85. So với Dương Mịch thì chất lượng phim của nàng tiểu hoa họ Triệu giữ vững phong độ hơn hẳn. Đã thế, Triệu Lệ Dĩnh đã chuyển hình thành công trong năm nay, tương lai có thể nói vô cùng xán lạn.