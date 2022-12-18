Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 18/12/2022 21:56

Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau khi chính thức khai máy, Thần Ẩn luôn nằm trong top những bộ phim được công chúng quan tâm nhiều nhất. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trong Cbiz như Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ…Dĩ nhiên, Triệu Lộ Tư là người được netizen quan tâm nhất bởi kể từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, cô nàng thường xuyên nhận về nhiều lời bình luận tiêu cực như việc chỉ ăn may, chưa có dấu ấn cụ thể. Vì thế cho nên dự án lần này là cơ hội tốt để Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực của mình. 

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây trong loạt ảnh được đăng tải, Triệu Lộ Tư diện một bộ váy đỏ rực rỡ giúp khoe trọn làn da trắng sáng của mình. Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi. Tạo hình chiến tổn của Triệu Lộ Tư được fan khen ngợi hết nấc. 

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Tạo hình của mỹ nhân xuyên không - Ảnh: Internet

Thậm chí, còn có người đem tạo hình hồng y chiến tổn của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn ra so sánh với hình ảnh tương tự của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành. Cả 2 đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp trong bộ trang phục của mình nhưng theo nhiều người Triệu Lộ Tư với vẻ đẹp trẻ trung hơn nên có phần nhỉnh hơn so với Triệu Lệ Dĩnh. 

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hiện dự án tiên hiệp Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Khán giả kỳ vọng phim có thể sớm lên sóng vào năm sau.

Thần Ẩn được xem là phần truyện về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần. Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đồng thời, chất liệu tình cảm giữa những mảnh ghép ngọt ngào và bi thương là điều không thể thiếu. Dàn cast chính gần như đã định với Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa và Dĩnh Nhi.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Thần Ẩn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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