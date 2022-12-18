Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư, netizen khen ngợi đẹp hơn cả đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Sau khi chính thức khai máy, Thần Ẩn luôn nằm trong top những bộ phim được công chúng quan tâm nhiều nhất. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trong Cbiz như Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ…Dĩ nhiên, Triệu Lộ Tư là người được netizen quan tâm nhất bởi kể từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, cô nàng thường xuyên nhận về nhiều lời bình luận tiêu cực như việc chỉ ăn may, chưa có dấu ấn cụ thể. Vì thế cho nên dự án lần này là cơ hội tốt để Triệu Lộ Tư chứng minh thực lực của mình.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây trong loạt ảnh được đăng tải, Triệu Lộ Tư diện một bộ váy đỏ rực rỡ giúp khoe trọn làn da trắng sáng của mình. Nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của nàng tiểu hoa nhận được vô số lời khen ngợi. Tạo hình chiến tổn của Triệu Lộ Tư được fan khen ngợi hết nấc.