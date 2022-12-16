Bất ngờ với cái tên kế vị danh hiệu 'nữ hoàng trà xanh' của Triệu Lộ Tư

Điền Hi Vi chính là mỹ nhân kế nhiệm ngôi vị mỹ nhân trà xanh của Triệu Lộ Tư.

Sau thành công của bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hi Vi đang là nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả thời điểm hiện tại. Dẫu vậy trái ngược với thành công trên màn ảnh, cô nàng cũng là một diễn viên lắm tài nhiều tật với những phát ngôn gây sốc của mình.

Theo đó, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Điền Hi Vi liên tiếp dính phải những chỉ trích từ phía khán giả. Đầu tiên là việc cô nàng bị tố nhạo báng, có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh Trương Nghệ Hưng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Điền Hi Vi - Ảnh: Internet

Trong quá khứ, "công chúa cổ trang thế hệ mới" cũng có nhiều sự việc gây tranh cãi khác như "trượt tay" ấn thích bài đả kích, chê bai sao nữ khác trên mạng xã hội, bị tố có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, hay đi trễ ở đoàn phim. Chứng kiến những drama về cô nàng, không ít người hâm mộ cảm thấy ngán ngẩm và cho rằng đây rất có thể là mỹ nhân tai tiếng tiếp theo được trình làng tại Cbiz.

Điền Hi Vi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thậm chí, dân tình còn gọi cô là "mỹ nhân tâm cơ", rất phù hợp để kế vị danh xưng "mỹ nhân trà xanh" gắn liền với Triệu Lộ Tư suốt thời gian qua.

Sinh năm 1997, Điền Hi Vi từng là sinh viên của Trung Hý (Học viện Hý kịch Trung ương), được xem là một trong những sao trẻ triển vọng của thế hệ Gen Z. Cô ban đầu ghi điểm khi đóng chính trong phim ngôn tình Chúng ta đáng yêu như thế cùng Lý Minh Đức, ghi điểm bởi nhan sắc xinh xắn như búp bê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-cai-ten-ke-vi-danh-hieu-nu-hoang-tra-xanh-cua-trieu-lo-tu-535769.html