Hậu bị chê bai ngoại hình có phần 'mũm mĩm', Triệu Lộ Tư chính thức có màn phản pháo đáp trả dư luận

Sao quốc tế 13/12/2022 17:58

Triệu Lộ Tư lên tiếng sau dram nhan sắc xuống hạng.

Mới đây nữ diễn viên Triệu Lộ Tư chia sẻ loạt ảnh mới theo phong cách thiên nga đen. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên khoe khéo thân hình thon gọn, vóc dáng quyến rũ. Đây như lời đáp trả cho những bình luận chê bai nhan sắc mà người đẹp họ Triệu đã phải hứng chịu trước đó. 

Hậu bị chê bai ngoại hình có phần 'mũm mĩm', Triệu Lộ Tư chính thức có màn phản pháo đáp trả dư luận - Ảnh 1
Nhan sắc khiến cô bị chỉ trích trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Cụ thể trong sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo tổ chức cuối tháng 11, Triệu Lộ Tư xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy hoa hồng lộ vai. Tuy nhiên, điều này vô tình để lộ thân hình có phần ''mũm mĩm'' của cô nàng và ngay lập tức cô nàng đã bị antifan chỉ trích không chuyên nghiệp trong việc giữ gìn vóc dàng dù thân là diễn viên nổi tiếng. 

Hậu bị chê bai ngoại hình có phần 'mũm mĩm', Triệu Lộ Tư chính thức có màn phản pháo đáp trả dư luận - Ảnh 2
Hậu bị chê bai ngoại hình có phần 'mũm mĩm', Triệu Lộ Tư chính thức có màn phản pháo đáp trả dư luận - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư từng chia sẻ gương mặt lớn là khuyến điểm ngoại hình của cô. Trong khi đó, thân hình cô rất gầy, chỉ khoảng 40 kg dù chiều cao 1,65 m. Nữ diễn viên áp dụng nhiều phương pháp tập luyện. Cô được khen ngợi khi thân hình ngày càng đẹp với những đường cong săn chắc.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư miệt mài trên phim trường Thần ẩn, đóng cặp nam diễn viên Vương An Vũ. Theo Sina, đây là dự án quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư.

Nhắc sơ qua một chút về bộ phim Thần Ẩn, đây là lần đầu Triệu Lộ Tư đóng vai nữ chính trong một dự án lớn mà cô là ngôi sao được biết đến nhiều nhất. Do đó, bộ phim là cơ hội để Triệu Lộ Tư chứng minh sức hút, thể hiện khả năng gánh vác bộ phim như các đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh. 

Thần Ẩn được xem là phần truyện về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần. Cốt truyện dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đồng thời, chất liệu tình cảm giữa những mảnh ghép ngọt ngào và bi thương là điều không thể thiếu. Dàn cast chính gần như đã định với Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa và Dĩnh Nhi.

 

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