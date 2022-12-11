Triệu Lộ Tư được đánh giá là siêu sao hot nhất Cbiz năm 2023: Bỏ xa hàng loạt cái tên lớn như Dương Mịch, Triệu lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 11/12/2022 22:50

Triệu Lộ Tư tiếp tục là nhân vật tâm điểm trong bài viết mới đây.

Bộ phim Thần Ẩn với sự tham gia của bộ đôi Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ mới đây đã bắt đầu ghi hình những cảnh đầu tiên sau thời gian dài trì hoãn. Dẫu vậy chưa kịp ra mắt hay nhận lời khen từ cư dân mạng, Thần Ẩn đã nhận về nhiều bình luận trái chiều không hay, đầu tiên là về phần trang phục còn giờ là về mảng PR quá đáng. 

Triệu Lộ Tư được đánh giá là siêu sao hot nhất Cbiz năm 2023: Bỏ xa hàng loạt cái tên lớn như Dương Mịch, Triệu lệ Dĩnh? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư bị chỉ trích vì PR lố - Ảnh: Internet

Theo đó, cư dân mạng mấy ngày qua đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự "xâm chiếm" của bộ phim Thần Ẩn trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Thậm chí, có blogger đăng tải đến hơn chục bài có nội dung liên quan đến Thần Ẩn. Ngay lập tức, điều này khiến các fan Cbiz cảm thấy vô cùng khó chịu trước màn PR này của đoàn làm phim. 

Triệu Lộ Tư được đánh giá là siêu sao hot nhất Cbiz năm 2023: Bỏ xa hàng loạt cái tên lớn như Dương Mịch, Triệu lệ Dĩnh? - Ảnh 2
Tạo hình của cô cũng nhận về không ít lời chê bai - Ảnh: Internet

Chẳng những vậy, một bộ phận khán giả còn cho rằng, lý do khiến bộ phim tiên hiệp này bỗng "nổi như cồn" trên MXH là bởi có sự tham gia của "nữ hoàng cọ nhiệt" Triệu Lộ Tư. Có thể thấy dù đã nổi tiếng và khẳng định được tài năng trong khoảng thời gian vừa qua nhưng những tiếng xấu năm xưa của mỹ nhân này vẫn không thể quên trong trí nhớ của netizen xứ Trung. 

Được biết, Thần Ẩn là phần 2 của bộ Thiên Cổ Quyết Trần, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng trước đây. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, thuộc thể loại tiên hiệp. Nội dung phim xoay quanh mối tình dang dở của Nguyệt Mi (Triệu Lộ Tư) và Khiên Khải (Vương An Vũ).

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Thần Ẩn sao Châu Á sao Hoa ngữ

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