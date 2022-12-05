Hé lộ danh sách 'Tứ tiểu hoa sau 95': Triệu Lộ Tư xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất, vượt qua cả Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 05/12/2022 17:55

Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi là 4 cái tên được bình chọn trong danh sách Tứ tiểu hoa sau 95.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã mở ra cuộc bầu chọn tìm ra xem sao nữ nào sẽ may mắn lọt vào danh sách "Tứ tiểu hoa hậu 95". Sau một hồi bình chọn, cả 4 cái tên đã chính thức lộ diện và đều là những ngôi sao trẻ đình đám của Cbiz ở thời điểm hiện tại: Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, "bạn gái Lộc Hàm" Quan Hiểu Đồng và Tống Tổ Nhi

Hé lộ danh sách 'Tứ tiểu hoa sau 95': Triệu Lộ Tư xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất, vượt qua cả Ngu Thư Hân - Ảnh 1
Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong đó, Triệu Lộ Tư là người có tổng lượt bình chọn cao nhất - 62.14%, theo sau là Ngu Thư Hân, Tống Tổ Nhi, Quan Hiểu Đồng với lần lượt 53.13%, 49.51% và 48.79%. Đa phần netizen đều cảm thấy kết quả này hợp lý, dễ dàng hiểu được. 

Hé lộ danh sách 'Tứ tiểu hoa sau 95': Triệu Lộ Tư xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất, vượt qua cả Ngu Thư Hân - Ảnh 2
Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet
 

Bản thân Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân thời gian vừa qua đang rất được công chúng và truyền thông ưu ái sau khi hai tác phẩm lừng danh Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết lên sóng. Cả 2 sao nữ này sau thành công trong năm 2022 đã thực sự vươn lên trở thành 2 trong số những mỹ nhân thuộc thế hệ mới có thể vươn tới đẳng cấp của các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Dương Tử. 

Hé lộ danh sách 'Tứ tiểu hoa sau 95': Triệu Lộ Tư xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất, vượt qua cả Ngu Thư Hân - Ảnh 3
Quan Hiểu Đồng - Ảnh: Internet

Về phía Tống Tổ Nhi hay Quan Hiểu Đồng, dù nhiệt lượng kém hơn Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, nhưng đổi lại, hai người có nền tảng vững vàng, lại còn là sao nhí, hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và có quốc dân độ. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngu Thư Hân Tống Tổ Nhi Quan Hiểu Đồng sao Hoa ngữ

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